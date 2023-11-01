«Лисьи глазки» без пластики: поможет особая стрижка

Многослойная стрижка скорректирует и овал лица.

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В этом сезоне в моде снова многослойные каскадные стрижки. Все началось с триумфально вернувшейся стрижки Рейчел из сериала «Друзья». И понеслось.

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Вариации на тему каскада множатся, как грибы после дождя. После «бабочек», «медуз» пришел черед хищников.

Первой была «стрижка волка». Характеризуется тем, что волосы у лица короткие, удлиненные ближе к макушке. Теперь же в фаворитах «лисья стрижка».

Что такое «лисья стрижка»

Это каскад без четких срезов и филировки. Выстригается слоями, которые ниспадают на скулы, зону подбородка, ключицы. За счет многослойности и текстурирования, стрижка задает объем и подвижность тонким волосам. А расположение слоев позволяет смоделировать овал лица.

Стрижку можно сделать с челкой или без. Но, если вы хотите получить модный эффект хитрых «лисьих глазок», попросите у стилиста челку-шторку, почти ниспадающую на глаза. Она выстригается аркой и позволяет раздвинуть волосы по бокам наподобие шторки, если они мешают и лезут в глаза при отрастании.

Стрижку делают на длинных и волосах средней длины. Считается, что это переходный вариант для тех, кто пока не готов подсричься коротко. Но, например, собрав волосы сзади в пучок или хвост, и выпустив часть у лица, можно создать имитацию каре.

Варианты «лисьей стрижки»

Стилисты предлагают множество вариаций «лисы», каждая сможет подобрать подходящую для себя. Главное, проконсультироваться с парикмахером, какая будет комплиментарна вашему лицу.

Стрижка на длинные волосы

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Многослойная стрижка, которая обрамляет лицо, делает черты лица более мягкими, выразительными. Волосам этот вариант придает подвижность. Такую прическу можно даже не укладывать. Просто помыть голову и подсушить с термозащитным спреем.

Стрижка до ключицы

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Стрижа длинной до ключицы или чуть ниже сделает ваше лицо треугольным, заострит черты. Визуально такой вариант делает овал лица более четким, скрывает брыли. А если выполнить стрижку с челкой, можно замаскировать и морщинки на лбу.

Стрижка с челкой

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Лисья стрижка с челкой, будь она прозрачная или шторка, хорошо моделирует овал и глаза. Если один из слоев стрижки расположить четко у подбородка, то вы получите треугольный овал. Стилист подстрижет локоны ниже, у ключиц, — и овал вытянется. Челка может акцентировать внимание на глазах, скрыть морщинки на лбу. Если он у вас широкий — подойдет шторка, узкий — прозрачная челка.

Стрижка средней длины

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