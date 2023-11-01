Почему так важно носить термобелье и как выбрать правильную модель на зиму

Многослойность, конечно, до сих пор в тренде, однако согреваться таким способом лучше не стоит. На улице может и будет тепло, но в помещении станет слишком жарко.

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Для комфортного существования в холодное время года придумали термобелье, которое помогает не замерзнуть даже при низких температурах. “Рамблер” рассказывает о принципе работы термобелья и о том, как правильно его выбрать.

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Зачем нужно термобелье

Термобелье не впитывает влагу, как это делают, например, хлопковые вещи. А, наоборот, отводит ее от тела. Это и помогает не мерзнуть, так как влажная одежда только ускоряет процесс охлаждения тела.

К тому же, термобелье регулирует теплообмен. В нем комфортно как находиться в помещении, так и гулять в холодную погоду. Термобелье также предотвращает появление запаха пота и на длительное время сохраняет гигиену тела.

Материалы, используемые в термобелье

Как правило, термобелье изготавливают из двух видов волокна: шерсти мериноса и синтетических тканей, например, полипропилена. Некоторые производители добавляют в состав другие типы тканей: хлопок, бамбук и шелк. Но совсем немного, в чистом виде для изготовления термобелья их не используют.

Температурный диапазон

Каждый тип термобелья предназначен для определенной температуры. Ультралегкое термобелье предназначено для теплой погоды. В состав одежды входят ткани, которые быстро отводят влагу. Есть модели, предназначенные для более холодного времени года. Термобелье для демисезона и зимы уже выполняет согревающую функцию.

Однако ни один производитель не указывает точных температур, так как слишком много факторов влияют на эти показатели.

Как выбрать термобелье

При выборе термобелья следует ориентироваться на интенсивность предполагаемой нагрузки. К высокой активности относятся бег, беговые лыжи, езда на велосипеде и так далее. Для таких занятий необходимо подобрать термобелье, которое будет хорошо отводить влагу, но при этом не слишком теплое, чтобы не было жарко.

Для средней активности, среди которой альпинизм, хайкинг и другие, лучше выбрать термобелье средней регуляции тепла. А для низкой активности, например, простых прогулок и рыбалки, лучше отдать предпочтение легкому термобелью, которое сможет обеспечить комфортное пребывание как на улице, так и в помещении.

Также стоит обратить на состав ткани. Если вы подбираете термобелье на холодный сезон и остановили выбор на модели, в составе которой есть шерсть, необходимо проверить наличие аллергической реакции на материал. Некоторые люди не могут носить шерстяные вещи, так как у них слишком чувствительная кожа.

Берите во внимание размер в том числе. Помните, что российские размеры сильно отличаются от европейских и китайских. Хорошее термобелье должно облегать фигуру, но при этом не стеснять движения.