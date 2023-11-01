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Почему так важно носить термобелье и как выбрать правильную модель на зиму

Многослойность, конечно, до сих пор в тренде, однако согреваться таким способом лучше не стоит. На улице может и будет тепло, но в помещении станет слишком жарко.

Почему так важно носить термобелье и как выбрать правильную модель на зиму
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Для комфортного существования в холодное время года придумали термобелье, которое помогает не замерзнуть даже при низких температурах. “Рамблер” рассказывает о принципе работы термобелья и о том, как правильно его выбрать.

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Зачем нужно термобелье

Термобелье не впитывает влагу, как это делают, например, хлопковые вещи. А, наоборот, отводит ее от тела. Это и помогает не мерзнуть, так как влажная одежда только ускоряет процесс охлаждения тела.

К тому же, термобелье регулирует теплообмен. В нем комфортно как находиться в помещении, так и гулять в холодную погоду. Термобелье также предотвращает появление запаха пота и на длительное время сохраняет гигиену тела.

Материалы, используемые в термобелье

Как правило, термобелье изготавливают из двух видов волокна: шерсти мериноса и синтетических тканей, например, полипропилена. Некоторые производители добавляют в состав другие типы тканей: хлопок, бамбук и шелк. Но совсем немного, в чистом виде для изготовления термобелья их не используют.

Температурный диапазон

Каждый тип термобелья предназначен для определенной температуры. Ультралегкое термобелье предназначено для теплой погоды. В состав одежды входят ткани, которые быстро отводят влагу. Есть модели, предназначенные для более холодного времени года. Термобелье для демисезона и зимы уже выполняет согревающую функцию.

Однако ни один производитель не указывает точных температур, так как слишком много факторов влияют на эти показатели.

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Как выбрать термобелье

При выборе термобелья следует ориентироваться на интенсивность предполагаемой нагрузки. К высокой активности относятся бег, беговые лыжи, езда на велосипеде и так далее. Для таких занятий необходимо подобрать термобелье, которое будет хорошо отводить влагу, но при этом не слишком теплое, чтобы не было жарко.

Для средней активности, среди которой альпинизм, хайкинг и другие, лучше выбрать термобелье средней регуляции тепла. А для низкой активности, например, простых прогулок и рыбалки, лучше отдать предпочтение легкому термобелью, которое сможет обеспечить комфортное пребывание как на улице, так и в помещении.

Также стоит обратить на состав ткани. Если вы подбираете термобелье на холодный сезон и остановили выбор на модели, в составе которой есть шерсть, необходимо проверить наличие аллергической реакции на материал. Некоторые люди не могут носить шерстяные вещи, так как у них слишком чувствительная кожа.

Берите во внимание размер в том числе. Помните, что российские размеры сильно отличаются от европейских и китайских. Хорошее термобелье должно облегать фигуру, но при этом не стеснять движения.

И, наконец, не забудьте почитать отзывы о производителе, у которого хотите покупать термобелье. Важно посмотреть, как одежда показывает себя в носке и что происходит с ней после стирки.

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