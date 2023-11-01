Кому не стоит делать пластические операции

Пластические операции нельзя делать людям, которые страдают дисморфофобией — психическим расстройством, основанным на недовольстве собственной внешностью, предупредил пластический хирург Илья Шаров. В разговоре с aif.ru он уточнил, что в таких случаях желания пациента не связаны с модой или стереотипами.

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Люди, страдающие этим расстройством, могут сосредоточиваться на мелочах и переживать из-за воображаемых дефектов и несовершенств своего облика. Конечно, в пластической хирургии есть своя мода — допустим, в одном сезоне было модно «носить» большую грудь, затем — увеличивать ягодицы. Но дисморфофобия не связана с модой и стереотипами красоты, — пояснил врач.

При подозрении на данный диагноз, по словам эксперта, лучше всего обратиться к психотерапевту, чтобы получить профессиональную оценку и квалифицированную помощь. Шаров предупредил, что иногда желание сделать пластическую операцию превращается в навязчивую идею. С этим обычно сталкиваются пациенты, которые уверены, что смогут с помощью хирургического вмешательства сразу же и радикально изменить свою жизнь.