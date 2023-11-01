Где купить красивое белье: 5 новых коллекций
Сколько комплектов нижнего белья должно быть у женщины? Согласно некоторым исследованиям, больше 20! Ну а мы, в свою очередь, считаем, что много белья не бывает, ведь именно оно в том числе помогает девушкам осознать собственную привлекательность.
Basic Collection от Incanto
С чего начинается гардероб? Конечно же, с базового белья! Бренд Incanto продолжает расширять одну из своих основных линеек Basic Collection. Здесь нет ничего лишнего: ставка на комфорт, универсальность и монохром. В палитре — черный, белый и правильный нюд. Ткани — натуральный хлопок, элегантное кружево и невесомая микрофибра, создающая эффект «второй кожи».
Seduction от Deseo
Урок изысканного соблазнения от бренда Deseo. Цепи, ленты, стропы… Дерзкий леопард, бескомпромиссный черный, страстный алый… Коллекция Seduction (в переводе с английского «соблазнение») получилась если не вызывающей, то по-настоящему провокационной. Капсула, в которой среди прочего есть балконеты, бра с push up, пояса для чулок, подойдет для дам темпераментных. А робким барышням поможет раскрыться и раскрепоститься.
Maglusha от Le Journal Intime
Если название осенне-зимней коллекции белья Le Journal Intime вызывает у вас вопросы, то поспешим объяснить: Маглуша — это маленькая и очень живописная речушка в Истринском районе. Новую линейку дизайнеры марки посвятили природе средней полосы и севера России, раскрыв свой замысел в цветовой палитре: вдохновляемся хвойными, винно-сливовыми, золотисто-пшеничными и нежно-молочными оттенками. И о комфорте не забываем: у белья удобные плоские швы, а бюстгальтеры, в частности, идут без косточек.
«Ода чувственности» от Lise Charmel
Новая коллекция женского белья Lise Charmel сезона осень-зима — 2023/24 называется «Ода чувственности» и состоит из пяти линеек с не менее чувственными названиями: «Богиня гламура», «Водное изящество», «Ослепительный Эрос», «Великолепие шелка» и «Феерия Haute Couture». В общем, фантазии есть где разгуляться, ну а нас покорил тот факт, что тончайшее французское кружево создано для бренда на станках 19 века.
Daisy Bordeaux от Blízhe
Создатели лимитированной коллекции Daisy Bordeaux от бренда Blízhe решили избавляться от стереотипов. Так, по мнению дизайнеров, бордовый не должен ассоциироваться с соблазном: новые модели белья, представленные в этом цвете, про любовь к себе, а не про попытку угодить партнеру. Не нужно ждать особого случая, чтобы надеть комплект такого глубокого, богатого оттенка: каждый день важно чувствовать себя особенной, сексуальной и притягательной.