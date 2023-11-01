Где купить красивое белье: 5 новых коллекций

Сколько комплектов нижнего белья должно быть у женщины? Согласно некоторым исследованиям, больше 20! Ну а мы, в свою очередь, считаем, что много белья не бывает, ведь именно оно в том числе помогает девушкам осознать собственную привлекательность.

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Basic Collection от Incanto

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С чего начинается гардероб? Конечно же, с базового белья! Бренд Incanto продолжает расширять одну из своих основных линеек Basic Collection. Здесь нет ничего лишнего: ставка на комфорт, универсальность и монохром. В палитре — черный, белый и правильный нюд. Ткани — натуральный хлопок, элегантное кружево и невесомая микрофибра, создающая эффект «второй кожи».

Seduction от Deseo

Урок изысканного соблазнения от бренда Deseo. Цепи, ленты, стропы… Дерзкий леопард, бескомпромиссный черный, страстный алый… Коллекция Seduction (в переводе с английского «соблазнение») получилась если не вызывающей, то по-настоящему провокационной. Капсула, в которой среди прочего есть балконеты, бра с push up, пояса для чулок, подойдет для дам темпераментных. А робким барышням поможет раскрыться и раскрепоститься.

Maglusha от Le Journal Intime

Если название осенне-зимней коллекции белья Le Journal Intime вызывает у вас вопросы, то поспешим объяснить: Маглуша — это маленькая и очень живописная речушка в Истринском районе. Новую линейку дизайнеры марки посвятили природе средней полосы и севера России, раскрыв свой замысел в цветовой палитре: вдохновляемся хвойными, винно-сливовыми, золотисто-пшеничными и нежно-молочными оттенками. И о комфорте не забываем: у белья удобные плоские швы, а бюстгальтеры, в частности, идут без косточек.

«Ода чувственности» от Lise Charmel

Новая коллекция женского белья Lise Charmel сезона осень-зима — 2023/24 называется «Ода чувственности» и состоит из пяти линеек с не менее чувственными названиями: «Богиня гламура», «Водное изящество», «Ослепительный Эрос», «Великолепие шелка» и «Феерия Haute Couture». В общем, фантазии есть где разгуляться, ну а нас покорил тот факт, что тончайшее французское кружево создано для бренда на станках 19 века.

Daisy Bordeaux от Blízhe