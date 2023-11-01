Блефаропластика навредит: эксперты рассказали, когда от операции стоит отказаться

Одна из самых популярных пластических операций на сегодняшний день — блефаропластика. Несмотря на то, что многие хирурги заявляют об относительной простоте выполнения этой операции, все же стоит хорошо подумать, прежде чем отправляться за распахнутым взглядом к врачу. Мы поговорили со пластическими хирургами о том, в каких случаях от блефаропластики лучше отказаться.

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Что такое блефаропластика

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«Блефаропластика — это операция, во время которой хирург убирает эстетическую проблему нависшего века. Блефаропластика бывает нижняя, верхняя и круговая. Последняя объединяет в себе две эти операции. Также блефаропластика выполняется как с разрезом, когда иссекается излишек кожи, так и с трансконъюнктивальным доступом, когда кожа и мышца не убирается, только лишь удаляется жировая грыжа», — комментирует София Казарян, пластический хирург.

Эксперт рекомендует задуматься об операции только после консультации нескольких специалистов. Чаще всего за подтяжкой век обращаются люди с явными возрастными изменениями, а также в случае наследственной предрасположенности.

Молодым пациентам могут отказать

Наш эксперт Филипп Выступец, хирург, руководитель клиники эстетической медицины, говорит о том, что до 18 лет ни один законопослушный врач не возьмется за проведение такой операции, во всяком случае, на территории нашей страны. София Казарян также рекомендует хорошо подумать пациентам до 30 лет, так как до этого возраста еще можно попробовать обратиться к косметологу с целью провести более щадящие процедуры для повышения тургора кожи.

У пациента нет показаний

Доктор медицинских наук, пластический хирург, Тигран Алексанян говорит: «Иногда люди могут насмотреться видео, фото в соцсетях и отправляются в клинику за подтяжкой век, хотя показаний к операции у них нет. Пока нет птоза, лишней кожи, а также нет грыж, в этом случае делать операцию не стоит». Что же будет, если пациент все будет настаивать на блефаропластике, если объективных показаний? На этот вопрос отвечает Филипп Выступец, пластический хирург: «Можно словить некоторые осложнения, такие как неполное смыкание век, округление глаза либо выворот века. Самое грозное последствие операции без показаний — слепота».

Проблемы с заживлением

Несмотря на то, что хирург делает максимально аккуратный шов, людям, которые страдают из-за проблем с выработкой коллагена и в принципе знают, что у них есть склонность к деформации рубцов, стоит хорошо подумать, насколько рационально в этом случае делать блефаропластику. Тигран Алексанян поясняет: «Если у вас есть проблемы с келоидом, рубцеванием, а также аутоиммунные заболевания, в такой ситуации от операции стоит отказаться». Эксперт обращает внимание на то, что в некоторых случаях стоит рассмотреть эндоскопическую подтяжку лба вместо классической блефаропластики: «Если есть опущение области бровей, лучше сделать эндоскопическую подтяжку, тогда не нужна блефароластика с удалением грыж и отрезанием кожи — область лба и бровей просто приподнимется».

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