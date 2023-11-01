Подделки, «уставшие» худи и дерзкие принты: какие элементы делают ваш образ дешевым

Всего одна деталь в вашем «луке» может испортить все впечатление, а всего лишь стоит ознакомиться с некоторыми стильными правилами, чтобы с вами не случился модный конфуз в самый неподходящий момент. Стилист Юлия Никифорова рассказала нам, какие вещи не стоит даже брать в руки в магазине.

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Некачественные материалы и «уставшие» вещи

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Нет ничего хуже заношенной вещи, которая давно потеряла вид. Как бы вы не любили свой свитер или худи, у них есть срок годности. Стилист подтверждает, что все растянутые локти и деформация ткани всегда заметны окружающим и «выглядит не очень аккуратно». Чтобы избежать слишком быстрого растяжения вещи, выбирайте теплые джемперы и свитеры из качественных материалов. «Качество и хороший состав, например, кашемир и шерсть, плотный трикотаж согреют вас лучше в это прохладное время года», — комментирует Юлия.

Подделка под бренд

Качественную копию найти очень сложно, чаще всего покупатели имеют дело с плохой пародией на известную марку. Если на данный момент вы не можете позволить себе настоящую модель от любимого бренда, отдайте предпочтение качественной вещи без яркого имени. Юлия поясняет: «Соизмеримость брендовой одежды и всего образа очень важны. Владелица настоящей сумки „Chanel“ не сядет в маршрутку, она вызовет такси, т. к. у нее достаточно средств на это и экономию бюджета она не преследует. Лучше купить сумку по средствам и без ярких букв на фасаде».

Яркий принт

Конечно, несколько вещей для тематических вечеринок или выходов с подругами стоит обзавестись дерзкой футболкой или топом, однако делать такие вещи частью своего стиля точно не нужно. Это особенно важный момент в случае, если вам уже далеко не 20 лет. Юлия Никифорова: «Если вы идете в клуб, бар, пикник, на встречу с друзьями, то это уместно. Если вы идете на переговоры или светское мероприятие, то вас не воспримут серьезно». Также обращайте внимание на фразы на иностранных языках, напечатанные на вещах. Юлия: «Когда выбираете футболку с надписями или выражениями на иностранном языке, обязательно знать перевод слова, чтобы не попасть в конфуз, думая, что купил с надписью конфетка — Sweety — а получилось потный — Sweaty. Разница — одна буква, а какое разное впечатление».

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