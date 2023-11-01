Его любит даже Тимоти Шаламе: как носить жемчуг в 2024

Коко Шанель говорила: «Жемчуг всегда прав». Великая мадмуазель часто использовала его в своих коллекциях и не только, как украшение, а в качестве аппликации для одежды, например.

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Карл Лагерфельд, когда только пришел в Chanel, тоже начал с коллекций инкрустированных жемчугом. Неудивительно, что долгое время жемчуг принадлежал высшему обществу, был частью светских раутов, красных дорожек. В наше время он давно потерял свою богемуню принадлежность и «вышел в люди».

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В этом сезоне жемчуг «прогулялся» не только по показам Versace, Dior. Его носили стрит-стайл блогеры. А звезды надевали не на красные дорожки, а просто, чтобы выйти за хлебом. Это мы про Хейли Бибер и ДжиДжи Хадид.

Исключение составили мужчины. Тимоти Шаламе не вылезает из жемчужного ожерелья, выводит его и в пир, и в мир. Ашер надевает лишь на помпезные мероприятия. А вот рэпер Asap Rocky не снимает даже в душе.

Звезды, стрит-стайл блогеры и бренды наметили тренд сезона 2024 — жемчуг будет актуален везде и всюду. Вопрос только в том, как и с чем его носить

Как носить жемчуг

Ювелир Джин Юнгсура уверяет, что в этом сезоне жемчуг актуален для всех образов. Важно только подобрать форму жемчуга и сам концепт украшения под определенный стиль.

Спортивный стиль

Жемчуг обыграет и образ в спортивном костюме, только важно, чтобы по форме он был круглый. Он заметный, более расслабленный, создает тот самый модный спорт-шик.

Таким же типом жемчужного ожерелья можно дополнить повседневный образ, вроде майки с джинсами.

Для офиса и вечеринки

Длинные нити жемчуга в сочетании с камнями дополнят не только классическое вечернее платье, но и офисный костюм. Такой аксессуар делает образ дороже.

Но не обязательно надевать именно ожерелье, вместо него может быть браслет или жемчужные серьги.

Цветной жемчуг

Ювелир считает, что такое украшение и в пир, и в мир. Цветные нити жемчуга бывают разных оттенков, можно подобрать подходящий под тот ансамбль, который вы собираетесь надеть.

Украшающий жемчуг

В моде не только жемчуг в качестве украшения, но, как допоонительный штрих к вещам. В коллекциях брендов на неделях мод мы видели классические модели обуви, которые заиграли по-новому, благодаря тому, что были украшены жемчугом.

Интересные и актуальные модели свитеров с жемчугом вы можете найти в коллекциях даже масс-маркет брендов. Они идеально сочетаются и с классическими брюками, и с джинсами.