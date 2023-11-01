Топ-7 самых неожиданных и смелых перевоплощений Глафиры Тархановой

Известная российская актриса театра и кино Глафира Тарханова продемонстрировала отменное умение жонглировать различными стилями и выглядеть при этом всегда сногсшибательно. Полистали социальные сети звезды и выбрали 7 максимально ярких образов.

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Очаровательная брюнетка Глафира Тарханова относится к тем актрисам, которые предпочитают не демонстрировать публично фигуру: крайне редко можно увидеть ее фото даже в купальнике. И все же время от времени многодетная мать четверых сыновей устраивает себе фотосессии, во время которых примеряет не только смелые сексуальные или откровенно эпатажные образы, но также позирует в сказочных нарядах, которые словно говорят — каждое фото — часть волшебной истории.

Полистали телеграм-канал Глафиры и не без труда выбрали семь ее максимально ярких и совершенно необычных образов. Где-то Тарханова напоминает колдунью, где-то сказочную принцессу, а где-то павшего ангела.

Готическая атмосфера, расшитое перьями мрачное платье и максимально заметный макияж. Глядя на Глафиру в таком амплуа волей-неволей тянет сравнить ее с ведьмой, живущей в лесной глуши. Но надо признать, что снимки завораживают.

Ангелов мы привыкли считать небесными созданиями с крыльями из белых перьев. Но, что если включить воображение и представить себе золотого ангела, не способного взлететь и вынужденного прятаться от людей в пещере, глядя на мир лишь через волшебное зеркало... А какая история приходит в голову вам, при взгляде на эти снимки?

Розовый Тархановой определенно идет. А этот оттенок будто создан специально для нее. И пусть платье и позы актрисы кажутся довольно провокационными, многие интернет-пользователи сравнили ее со сказочной принцессой. Свет мой зеркальце, скажи...

Туманный лес и заброшенный дом с деревянными половицами, которые возможно еще и скрипят. Выбранный Глафирой для фотосессии образ как нельзя лучше отражает атмосферу окружающей ее природы. А сама она кажется проснувшейся ото сна вампиршей, уверяли поклонники кинодивы в социальных сетях.

Черные колготки, светлое платье с высоким разрезом, шуба и бигуди в волосах. Образ будто сошел со страниц старого глянца или воспроизведен по ретро-фильмам. Дерзкая съемка в стиле гангстерского Чикаго. Аутфит максимально далекой от героини Тархановой Насти Громовой.

Кожаный плащ, высокие сапоги на высоком каблуке, сексуальные колготки и провокационное боди. Такой вызывающе сексуальной Глафиру можно увидеть нечасто. Дополнен образ звезды пышной укладкой и перчатками со звериным принтом. Вау-эффекта избежать актрисе, конечно, не удалось.

И в финале вишенка на торте. Модный оттенок розового нашел отражение и в образах Тархановой. Правда вместо того, чтобы щеголять в платье яркого цвета (хотя и оно у знаменитости есть — видели — знаем), она примерила на себя розовый парик, накрасив ресницы и брови белой тушью. Теперь актрису не только трудно узнать, но и с легкостью можно принять за героиню компьютерной игры.