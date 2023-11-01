Россиянкам назвали самую модную обувь на зиму

«Но при выборе яркой пары сапог не забывайте, что вы будете чуть больше выделяться, чем обычно. Не переборщите с текстурами и принтами. Если выбрали сапоги "под крокодила", то леопардовое пальто отменяется. Такой яркий акцент лучше будет смотреться один. Сумку не стоит подбирать в таком же принте, лучше использовать похожую цветовую гамму», — подытожила женщина.