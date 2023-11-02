Названы необычные позы для незабываемого секса

Поза ведьмы и взаимная мастурбация способны сделать секс незабываемым, утверждают специалисты компании, продающей интимные товары. Их мнение о необычных позициях приводит издание Daily Star.

Одной из таких поз специалисты назвали позу «сбор яблок». Ее суть заключается в том, что обнаженная женщина садится в кресло, а мужчина с закрытыми глазами и завязанными за спиной руками должен пытаться заняться с ней оральным сексом.

Кроме того, они рекомендовали технику оттягивания оргазма. Она подразумевает, что один из партеров делает паузу, когда второй близок к кульминации. После этого он начинает все сначала. В этой сексуальной игре можно использовать повязки для глаз и секс-игрушки, добавили эксперты.

Еще одной техникой, которая поможет сделать секс ярче, по мнению специалистов, может стать взаимная мастурбация. Для этого нужно расположиться в позе 69, но на боку. Вместо рта можно использовать руки и секс-гаджеты.