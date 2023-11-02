Экологичный дизайн: Ganni презентует уникальную сумку из бактериальной целлюлозы

Датский бренд Ganni, в партнерстве с биотехнологической компанией Modern Synthesis, представил инновационную сумку, изготовленную с использованием бактериальной целлюлозы вместо традиционных материалов. Это экологичное изделие является вариацией на тему популярной модели Bou Bag Ganni и было создано в единственном экземпляре специально для Лондонского фестиваля дизайна 2023.

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Фото: Ganni, Modern Synthesis

Процесс изготовления этой сумки включает в себя необычный подход: бактерии размещают на специальных каркасах, состоящих из нитей, и питают их сельскохозяйственными отходами. Эти бактерии затем преобразуют сахар из отходов в наноцеллюлозу, что дает основу для создания ткани. Итоговая ткань не только напоминает по текстуре кожу, но и является более экологически чистым вариантом по сравнению с традиционными материалами.

Джен Кин, основательница Modern Synthesis и бывший дизайнер Adidas, подчеркнула, что работа с бактериями расширяет возможности использования природных материалов, внедряя новый класс материалов в индустрию моды. Этот подход пересматривает традиционные методы производства вещей и предоставляет альтернативу материалам, которые негативно влияют на окружающую среду, будь то животного происхождения или произведенные на основе нефтепродуктов.