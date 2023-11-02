Трихолог посоветовала чаще стирать шапки зимой

Многие люди не стирают шапку в течение сезона, однако это необходимо делать как можно чаще, чтобы волосы дополнительно не пачкались. Об этом рассказала трихолог Юлия Нагайцева.

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Эксперт пояснила, что на коже головы активно работают сальные и потовые железы. Избыточный себум впитывают как волосы, так и волокна головного убора. Поэтому необходим тщательный уход за шапкой, ее стирка и просушивание.

"Шапка — достаточно грязный предмет, который тоже может дополнительно пачкать волосы", — сказала Нагайцева в комментарии NEWS.ru.

Она добавила, что в холодное время года стоит использовать привычные средства по уходу за волосами. Но если у человека есть атопический или себорейный дерматит, то стоит применять больше увлажняющих средств.