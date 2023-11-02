Стилист Кристина Швец рассказала, как правильно подбирать носки и колготки к зимним образам
Стилист Кристина Швец дала советы по выбору колготок и носков к зимним образам.
Аксессуары играют большую роль в современном гардеробе. Колготки и носки будут в тренде в зимнем сезоне.
Стилист Кристина Швец сообщила в беседе с MarieClaire.ru, что использование чёрных колготок зимой – это беспроигрышный вариант.
Такие колготки будут хорошо сочетаться с чёрной обувью и тёмными юбками, шортами. В холодные дни лучше носить от 100 den и больше.
Светлые колготки удлинят ноги, если их носить с обувью такого же цвета. Очень актуален будет образ total white. В тренде также ажурные белые колготки.
Графитовые и коричневые колготки отлично сочетаются с чёрной и контрастной обувью.
Яркие и цветные могут составить total look в одном цвете.
Также стильно смотрятся колготки в сетку или с принтами, особенно с лого известных брендов. Стоит также присмотреться к изделиям с анималистичными принтами.