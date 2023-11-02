Как правильно подбирать носки и колготки к зимним образам

Стилист Кристина Швец дала советы по выбору колготок и носков к зимним образам.

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Аксессуары играют большую роль в современном гардеробе. Колготки и носки будут в тренде в зимнем сезоне.

Стилист Кристина Швец сообщила в беседе с MarieClaire.ru, что использование чёрных колготок зимой – это беспроигрышный вариант.

Такие колготки будут хорошо сочетаться с чёрной обувью и тёмными юбками, шортами. В холодные дни лучше носить от 100 den и больше.

Светлые колготки удлинят ноги, если их носить с обувью такого же цвета. Очень актуален будет образ total white. В тренде также ажурные белые колготки.

Графитовые и коричневые колготки отлично сочетаются с чёрной и контрастной обувью.

Яркие и цветные могут составить total look в одном цвете.