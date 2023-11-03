Как подготовиться к черной пятнице, чтобы не упустить свою выгоду

Черная пятница будет абсолютно выгодной лишь в том случае, если в ней не участвовать. Но это слишком легкий путь!

"Рамблер" предлагает стратегию поведения в период больших распродаж, которая поможет совершить действительно выгодные покупки.

План превыше всего

Первое, с чего нужно начать, - составить список. Вы должны точно знать, что вам нужно купить себе или кому-то в подарок. Подойдите к этому вдумчиво, не торопитесь. Возможно, сейчас лучшее время для того, чтобы выбрать подарки близким на Новый год, чтобы в последние дни перед праздником не ломать голову и не спешить.

Изучаем рынок

С готовым списком можно уже пройтись по магазинам и маркетплейсам - к счастью, это можно сделать онлайн. Сравните цены на разных площадках, соберите корзины или добавьте в избранное.

Не забудьте также изучить все акции и предложения, которые действуют в конкретном магазине. Возможно, что-то вы сможете купить сразу, а что-то придется немного подождать.

Ищем купоны и промокоды

Купоны и промокоды публикуются на отдельных площадках, их можно поискать, например, в соцсетях или просто по ключевому слову в браузере. Многие магазины промокоды публикуют на странице с акциями и предложениями. Не забудьте проверить свою электронную почту, наверняка, вы оставляли ее при регистрации, когда совершали покупки или оформляли карты магазинов, и вам на почту могли прийти письма со специальными предложениями.

Скажите твердое нет импульсивным покупкам

Когда у вас есть список необходимых вам вещей, вам будет проще отказаться от ненужных покупок. Даже если товар будут отдавать со скидкой 90%, вы можете сэкономить все сто, если просто не купите его, поскольку на самом деле он вам не нужен.

Заранее узнайте условия доставки и возврата