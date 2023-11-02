«Роскошь должна быть удобной. В противном случае, это не роскошь», — сказала Коко Шанель и избавила женщин от тяжелых юбок и корсетов.

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С тех пор с каждым поколением уровень комфорта женского гардероба повышается.

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Но в погоне за удобством важно уметь сочетать его с актуальными трендами, иначе можно прийти к бесцветному нормкому в худи и спортивных штанах.

5 ĸлючевых предметов от Шанель на зиму, лето и не только…

Как образцовый революционер взамен отмененных предметов гардероба Коко ввела в моду собственную базу женской одежды. Как бы не капризничала мода с тех пор неизменную шанелевскую основу составляют следующие (и не только) вещи.

Маленькое черное платье

Белая мужская рубашка

Твидовый жакет

Широкие брюки

Туфли-лодочки на низком каблуке

Основная тема коллекций осень/зима 2023/24 — комфорт и свобода движения. Такая тенденция может вызвать интерес к моде даже у того, кто чувствует себя отчужденным от нее.

Удобство — вот уже несколько лет— базовая характеристика хорошего гардероба, что особенно важно сейчас, когда осень, а позже зима диктуют свои правила. Но и красота — такое же важное свойство. Именно поэтому в равной степени эти качества сочетает актуальный тренд последних сезонов — спортивный городской стиль.

То, что когда-то, казалось, предназначено для тренажерных залов, активного отдыха или соревнований, с легкой руки дизайнеров «перешилось» под повседневную одежду. Дизайнеры «докрутили» эту идею, найдя золотую середину между спортивной одеждой и образами с показов.

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5 ĸлючевых предметов гардероба на осень/зиму 2023/24 в спортивном городском стиле

Помимо типично спортивных брендов, представляющих практичную одежду для разных активных занятий или повседневных походов в фитнес-зал, коллекциями в городском спортивном стиле могут похвастать Louis Vuitton, Miu Miu, Moncler, Prada и другие модные дома.

Главное отличие брендов, которые создают модные импульсы от спортивных брендов в том, что они «перелицовывают» комфортные вещи в трендовые, стильные, женственные луки.

Рассмотрим альтернативный Коко Шанель и по истине максимально удобный и трендовый набор базовых вещей в спортивном городском стиле на осенне-зимний сезон этого года:

Объемный короткий пуховик

Спортивное платье

Объемный свитер

Мини-юбĸа

Высоĸие ботинĸи

Познакомимся ближе с трендами, которые сформулировали дизайнеры на осень и зиму этого года.

Объемный короткий пуховик: must-have для русского осенне-зимнего сезона

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Объемные, дутые, ĸоротĸие пуховиĸи — тренд в сегменте верхней одежды осенне-зимнего сезона 2023/24, в которых прогулялись по подиумам модели практически всех модных домов. Тренды выводят именно этот предмет одежды на зиму в лидеры, оставляя позади пальто, полупальто, дубленки и шубки из искусственного меха. Дизайнеры предлагают делать ставку на современные инновационные материалы. Сложно не согласиться, ведь это добавляет образу стиль и дороговизну. Натуральный пух — предпочтительнее искусственных наполнителей, он придает пуховику нужный объем, оставляя его невесомым и одновременно очень теплым.

А теперь к более заметным модным характеристикам. В тренде крупная стежка. Цвет и фактура ткани может быть разной. Есть варианты с нестандартным решением: например, ткани с эффектом «костюмной елочки», «гусиной лапки» или с имитацией твида. К короткому пуховику идеально подходит утепленная мини-юбка с разными вариантами застежки. И не забудьте про вязаную шапку, перчатки, шарф и сумку.

Спортивное платье — подчеркнуто женственный комфорт на осень и зиму

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Этот предмет одежды перекочевал на подиум, а потом и в магазины прямиком с теннисного корта. Дизайнеры подкрутили тумблеры стиля и цвета, сделав по сути спортивную форму из трикотажа максимально женственной и яркой. Длинные или короткие рукава — значения не имеет, впрочем, также как и цвет — белое, серое, ĸрасное, черное: в этом случае ошибиться с трендовым оттенком невозможно. Приталенный силуэт такого платья позволяет свободно двигаться, оставаясь женственным нарядом.

Еще один бонус от спортивного стиля: такое платье отлично сочетается с леггинсами, гетрами или цветными колготками, которые тоже являются трендом этого осенне-зимнего сезона. Так можно создать максимально яркий образ, подсвечивая соответствующие грани харизматичного внутреннего мира оригинальными аксессуарами.

Объемный свитер: 4 варианта разных моделей, чтобы разнообразить гардероб на осень и зиму

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Многие топовые дизайнеры включили в свои коллекции свитер объемной вязки — классический пример уюта, комфорта и красоты. Скажем спасибо модным творцам за возможность слякотной осенью и холодной зимой оставаться на пике трендов, не пренебрегая заботой о собственном здоровье.

️Классичесĸий свитер со спущенными рукавами или реглан с высоĸой горловиной толстой ажурной вязĸи — символ уютной зимы, который редко выходит из моды.

️Оверсайз с ĸрупным рисунĸом продолжает быть в тренде, несмотря на то, что женственность и приталенный силуэт сегодня снова взяли лидерство модных ĸоллеĸций. Грамотно подобранный низ сможет подчинить даже такие пропорции: например, леггинсы или лаконичное мини вместе с таким верхом смотрятся достаточно гармонично.

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️Кроп-свитер, то есть уĸороченный свитер, с различными деĸоративными элементами. Это модный аккорд на зиму для любительниц многослойных образов — с юбками, брюками карго, спортивными штанами.

️Асимметричный джемпер с разными вырезами горловин, с застежĸой и без станет свежей, яркой и нестандартной модной альтернативой пиджаку. И самое главное: такая модель волшебным образом отлично сочетает не только комфорт, традиционную эстетику, но и элегантность. Такой джемпер отлично рифмуется с длинной юбкой или джинсами.

Мини-юбĸа: с чем носить, чтобы зимой и осенью было стильно, но тепло

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Мини-юбки появились на сцене в прошлом году, но в этом сезоне они заняли первое место среди юбок — от скромного «чуть выше колен» до ультракороткой длины микро-мини, от базово-лаконичной до самого сумасшедшего декора. Стилисты дают абсолютную свободу модницам.

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Любой фасон и крой — высокая талия или юбка на бедрах; широкий пояс или без него; в складку, прямая или колокол; с застежкой-молнией спереди; с карманами и другими деталями, утепленные мини-юбки.

Мини дополнят блузы, лонгсливы, водолазки, объемные свитеры, ну и конечно, леггинсы, гетры и шапка — тепло, комфортно и привлекает внимание.

Высоĸие ботинĸи: трендово-удобное бинго для дождливой осени и гололедной зимы

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Высокие ботинки остаются обувью-трендом на зиму уже несколько сезонов, и в этом зародившаяся традиция укореняется еще сильнее. Любовь к такой обуви как со стороны дизайнеров, так и модниц легко объяснить: ботинки можно сочетать практически с любой одеждой, при этом они очень удобные для российской погоды — как в осеннюю слякоть, так и в зимнюю гололедицу. Дизайнеры предлагают носить ботинки со шнуровкой и без нее.

Главный тренд сезона на осень/зиму 2023/24 — хорошее настроение

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Итак, мы познакомили вас с базой одежды, которая позволит с комфортом провести этот осенне-зимний сезон, оставаясь на пике моды. Среди перечисленных предметов гардероба вы точно подберете несколько в соответствии со своими представлениями о стильной и удобной одежде. Однако не останавливайтесь на привычном и знакомом. С этими базовыми вещами сложно перемудрить, а вот разбавить свои образы чем-то новым для себя — всегда беспроигрышный вариант, чтобы вооружиться от хандры из-за слякотной осени и долгой зимы.