Как безопасно избавиться от вросших волос

Дерматологи Эми Векслер и Маргарита Лолис из Нью-Йорка рассказали, как можно безопасно избавляться от вросших волос.

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Самое главное — это регулярно очищать кожу от омертвевших клеток. Это позволит снизить вероятность появления вросшего волоса, так как предотвратит закупоривание волосяных фолликулов. Чистить кожу лучше скрабом или специальными перчатками.

— Я советую использовать отшелушивающие средства для тела два-три раза в неделю, — рассказала Лолис.

Однако в случае воспаления кожи, зуда и покраснения следует немедленно прекратить применение таких средств.

Если на коже уже появилось воспаление, которое чешется и жжется, к нему можно приложить пакет со льдом, завернутый в мягкую ткань, передает издание Good House Keeping.

Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что осенью и зимой можно пользоваться привычными средствами по уходу за волосами, однако в некоторых случаях могут быть исключения.