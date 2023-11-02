Как безопасно избавиться от вросших волос
Дерматологи Эми Векслер и Маргарита Лолис из Нью-Йорка рассказали, как можно безопасно избавляться от вросших волос.
Самое главное — это регулярно очищать кожу от омертвевших клеток. Это позволит снизить вероятность появления вросшего волоса, так как предотвратит закупоривание волосяных фолликулов. Чистить кожу лучше скрабом или специальными перчатками.
— Я советую использовать отшелушивающие средства для тела два-три раза в неделю, — рассказала Лолис.
Однако в случае воспаления кожи, зуда и покраснения следует немедленно прекратить применение таких средств.
Если на коже уже появилось воспаление, которое чешется и жжется, к нему можно приложить пакет со льдом, завернутый в мягкую ткань, передает издание Good House Keeping.
Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что осенью и зимой можно пользоваться привычными средствами по уходу за волосами, однако в некоторых случаях могут быть исключения.
Так, если у человека есть проблемы с кожей головы, например, атопический или себорейный дерматит, то стоит использовать увлажняющие средства.