Как правильно чихать: правила гигиены и этикета

Все знают о том, как порой бывает трудно справиться с определенными процессами, происходящими в организме, если вы находитесь на людях. Одним из актуальных вопросов является, как правильно чихать, чтобы не нарушить этикет в общественных местах. Справиться с задачей помогут общепринятые правила гигиены, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы не заразить окружающих.

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Правила гигиены при чихании

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Соблюдение правил гигиены при чихании важно для предотвращения распространения инфекций, особенно во времена пандемий. Клео.ру советует уделять внимание соблюдению следующих моментов:

Используйте салфетку. При чихании прикройте нос и рот салфеткой, платком или локтем, чтобы предотвратить распыление капель слюны и секретов дыхательных путей.

Не используйте руку. Избегайте чихать в ладони, так как это может привести к распространению микробов на поверхности, которые вы касаетесь.

Отворачивайтесь. При чихании поворачивайтесь в сторону, чтобы избежать направления выброса капель на окружающих. После чихания выкиньте салфетку. Сразу после чихания выбросьте использованную салфетку в мусорное ведро и максимально герметично закройте его. Если вы используете платок, постирайте его как можно скорее.

Старайтесь регулярно обновлять средства гигиены, чтобы не пользоваться теми, на которых успели накопиться микробы. Мойте руки.

Тщательно вымойте руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд после чихания. Во время этого процесса уделите внимание его тщательности, мойте руки даже в области между пальцами, обрабатывая данную зону мыльным раствором. Это поможет устранить микробы, которые могли оказаться на ваших ладонях.

Используйте средства для дезинфекции рук. Если у вас не оказалось доступа к воде и мылу, используйте специальное средство для дезинфекции рук с содержанием не менее 60% спирта.

Избегайте прикосновения к лицу. Постарайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту руками, чтобы не передавать микробы с рук к слизистым оболочкам. Соблюдение данного правила поможет вам обезопасить себя и предотвратить еще большее распространение инфекции в организме.

Этикет при чихании в общественных местах

Соблюдение правил этикета при чихании в общественных местах важно, поскольку это позволяет проявить уважение к окружающим и предотвращать распространение инфекций. Клео.ру рекомендует придерживаться следующих советов:

Перед тем как чихнуть, постарайтесь прикрыть нос и рот салфеткой, платком или, в крайнем случае, локтем. Если у вас нет салфетки или платка, то, по возможности, поворачивайтесь в сторону от окружающих, чтобы избежать направления выброса капель на других людей.

Соблюдайте дистанцию. Если вы чувствуете, что собираетесь чихнуть, старайтесь поддерживать безопасное расстояние от других людей, чтобы не заразить их.

По возможности используйте маску. Если вы часто чихаете в результате простудного заболевания, но носите маску, она поможет предотвратить распространение капель и микробов.

Будьте внимательными к окружающим. Учитывайте, что чихание может вызвать беспокойство у других людей, особенно в периоды пандемий. Учитывая это, старайтесь быть внимательными и уважительными к окружающим.