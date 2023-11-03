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Как правильно чихать: правила гигиены и этикета в общественных местах

Все знают о том, как порой бывает трудно справиться с определенными процессами, происходящими в организме, если вы находитесь на людях. Одним из актуальных вопросов является, как правильно чихать, чтобы не нарушить этикет в общественных местах. Справиться с задачей помогут общепринятые правила гигиены, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы не заразить окружающих.

Как правильно чихать: правила гигиены и этикета
© unsplash.com

Правила гигиены при чихании

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Соблюдение правил гигиены при чихании важно для предотвращения распространения инфекций, особенно во времена пандемий. Клео.ру советует уделять внимание соблюдению следующих моментов:

  • Используйте салфетку. При чихании прикройте нос и рот салфеткой, платком или локтем, чтобы предотвратить распыление капель слюны и секретов дыхательных путей.
  • Не используйте руку. Избегайте чихать в ладони, так как это может привести к распространению микробов на поверхности, которые вы касаетесь.
  • Отворачивайтесь. При чихании поворачивайтесь в сторону, чтобы избежать направления выброса капель на окружающих. После чихания выкиньте салфетку. Сразу после чихания выбросьте использованную салфетку в мусорное ведро и максимально герметично закройте его. Если вы используете платок, постирайте его как можно скорее.
  • Старайтесь регулярно обновлять средства гигиены, чтобы не пользоваться теми, на которых успели накопиться микробы. Мойте руки.
  • Тщательно вымойте руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд после чихания. Во время этого процесса уделите внимание его тщательности, мойте руки даже в области между пальцами, обрабатывая данную зону мыльным раствором. Это поможет устранить микробы, которые могли оказаться на ваших ладонях.
  • Используйте средства для дезинфекции рук. Если у вас не оказалось доступа к воде и мылу, используйте специальное средство для дезинфекции рук с содержанием не менее 60% спирта.
  • Избегайте прикосновения к лицу. Постарайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту руками, чтобы не передавать микробы с рук к слизистым оболочкам. Соблюдение данного правила поможет вам обезопасить себя и предотвратить еще большее распространение инфекции в организме.

Этикет при чихании в общественных местах

Соблюдение правил этикета при чихании в общественных местах важно, поскольку это позволяет проявить уважение к окружающим и предотвращать распространение инфекций. Клео.ру рекомендует придерживаться следующих советов:

  • Перед тем как чихнуть, постарайтесь прикрыть нос и рот салфеткой, платком или, в крайнем случае, локтем. Если у вас нет салфетки или платка, то, по возможности, поворачивайтесь в сторону от окружающих, чтобы избежать направления выброса капель на других людей.
  • Соблюдайте дистанцию. Если вы чувствуете, что собираетесь чихнуть, старайтесь поддерживать безопасное расстояние от других людей, чтобы не заразить их.
  • По возможности используйте маску. Если вы часто чихаете в результате простудного заболевания, но носите маску, она поможет предотвратить распространение капель и микробов.
  • Будьте внимательными к окружающим. Учитывайте, что чихание может вызвать беспокойство у других людей, особенно в периоды пандемий. Учитывая это, старайтесь быть внимательными и уважительными к окружающим.

При поиске ответа на вопрос, как правильно чихать, важно соблюдать определенные правила, которые помогают предотвратить распространение инфекций, таких как грипп, простуда и другие респираторные заболевания. Это особенно актуально в периоды, когда инфекции могут легко передаваться от одного человека к другому. Соблюдение этикета важно не только в период, когда вы болеете, но и в повседневной жизни при нахождении в общественных местах.