Эндокринолог дала простые советы, как сбросить вес без физических нагрузок

Для того, чтобы нормализовать вес, не обязательно выкладываться в спортзале. Врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова обобщила результаты исследований и сформулировала простые правила, соблюдая которые в повседневной жизни, можно избавиться от лишних килограммов без жестких тренировок в спортзале.

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"Продолжаю рассказывать, какие советы по похудению вывели ученые на основе своих исследований человеческого организма", - сообщила доктор Павлова в своем Telegram-канале.

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1. Используйте более полезные (белковые) ингредиенты. Например, нежирную рыбу, курицу.

2. Ешьте, не отвлекаясь. Если во время еды вы смотрите телевизор или в телефон, то легко можете съесть намного больше, чем нужно. Тщательно пережевывайте пищу, чтобы раньше почувствовать насыщение. Многие диетологи рекомендуют есть медленно и жевать каждую ложку так долго, чтобы еда как следует увлажнилась слюной - тогда процесс переваривания пищи облегчается, питательные вещества лучше усваиваются.

3. Старайтесь меньше нервничать. Хронический стресс увеличивает риск ожирения и возникновения диабета второго типа. Это происходит потому, что он напрямую влияет на уровень глюкозы и со временем может привести к резистентности к инсулину.

4. Меньше ешьте вне дома. В ресторанах часто перебарщивают с маслом, а еще возрастает вероятность переедания - если порции еды большие (не доесть, особенно, если вкусно и красиво - сложно). Если вы готовите сами, то можете контролировать калорийность и объемы пищи.

5. Регулярно взвешивайтесь и ставьте перед собой реалистичные цели. Многим это помогает не сдаваться.

6. Почаще вставайте, ходите и растягивайтесь в течение дня. Эти действия могут показаться незначительными, но имеют накопительный эффект, заставляя вас двигаться и повышая частоту сердечных сокращений.

7. Ешьте больше клетчатки. Она помогает дольше оставаться сытыми и уменьшает воспаление, которое связано с увеличением веса. Хорошие источники клетчатки: цельнозерновые продукты, некрахмалистые овощи, фасоль и другие бобовые, орехи и семечки.

8. Сократите потребление ультрапереработанных продуктов. Простые продукты, вроде вареного яйца с помидорами, почти всегда лучше сложных блюд. Так вы едите меньше простых углеводов, добавленного сахара и продуктов конечного гликирования.

9. Придерживайтесь режима питания, откажитесь от спонтанных перекусов, чтобы не заедать стресс/скуку/грусть.

10. Если есть возможность - организуйте рабочее место так, чтобы можно было трудиться стоя. Стоять полезнее, чем сидеть, кроме похудения это способствует снижению кровяного давления и уменьшению болей в пояснице.