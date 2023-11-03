Что подарить жене на Новый год
В новогодние праздники россияне стараются порадовать как можно больше родных и друзей подарками, показывая ценность для них того или иного человека. Однако зачастую возникают проблемы с тем, что же подарить самым близким людям. Например, с таким выбором сталкиваются мужчины, которые хотят сделать запоминающийся и полезный подарок жене на Новый год. «Лента.ру» рассказывает, как выбрать подарок супруге, и приводит конкретные примеры того, что можно вручить в новогоднюю ночь.
Как выбрать подарок для жены?
Зачастую самое сложное в том, чтобы порадовать близкого человека — выбор подарка. Почему же их так сложно выбирать? Это связано с желанием сделать подарок ценным и значимым для того, кто его получит. Но при этом не потратить время и деньги, выбрав не самый лучший подарок. Есть несколько способов, которые помогут мужчине выбрать идеальный подарок жене. Следует добавить, что нижеперечисленное касается не только новогодних праздников.
Внимательно слушайте. Обращайте внимание на то, о чем говорит супруга. В ходе разговора она могла случайно упомянуть, что хочет попробовать или что-то купить. Даже самые незначительные замечания могут быть подсказкой для выбора подарка.
Обратите внимание на увлечения. Хобби или увлечения жены могут стать направлением для выбора подарка. Ведь если супруга увлекается каким-то видом искусства, спортом, книгами, кулинарией или рукоделием, подарок, связанный с хобби, будет весьма актуален.
Подсмотрите в социальных сетях. Просмотрите страницу супруги в социальных сетях, обратив внимание на то, что она лайкает и какие оставляет комментарии. Это может помочь понять, что ей нравится, какие бренды или мероприятия.
Спросите совета у ее близких. Если нет уверенности, что выбрать, поговорите с друзьями или родственниками супруги. Они могут знать о ее желаниях лучше и подсказать подходящую идею.
Спросите напрямую. Если не уверены, что было бы наилучшим подарком для жены, не стесняйтесь спросить ее напрямую. Иногда лучший подарок — это тот, который выбран с учетом ее личных предпочтений и желаний.
Помните, что важен не только сам подарок, но и внимание и забота, которые вложены в его выбор.
Универсальные подарки жене
Как уже говорилось, подарок на Новый год, как и на другой праздник, во многом зависит от интересов и предпочтений супруги. Принято считать, что есть несколько универсальных подарков, которые могут послужить как, собственно, памятным знаком, так и источником вдохновения для его выбора.
Романтический ужин. Устройте романтический ужин дома или в ресторане с последующим просмотром фильма или прогулкой по украшенным к праздникам улицам.
Путешествие. Поездка в красивое место, например, горный курорт, может стать отличным подарком. Ведь помимо самого презента это будет отличным способом провести длинные новогодние каникулы.
Подарки для всех членов семьи. Если в браке, например, есть дети, подумайте о подарке для всей семьи — это может быть настольная игра, билеты в кино или аквапарк.
Уютные вещи. Теплые пледы, шерстяные носки, халат или домашняя обувь — все это поможет создать уют в холодное время года.
Сертификат в косметический или спа-салон. Универсальный подарок, который, скорее всего, понравится любой женщине.
Гаджеты. Если жена интересуется техникой, да и не только в таком случае, подарок вроде нового смартфона, планшета или умных часов будет актуален. Лишними не окажутся и набор для маникюра и педикюра.
Книги. Если супруга любит читать, подарите книги ее любимых авторов или жанров, или те, о которых она давно мечтала.
Искусство и рукоделие. Картины, скульптуры или изделия ручной работы могут добавить уют в дом и порадовать супругу.
Занятия и хобби. Абонемент в фитнес-центр, мастер-класс по рисованию, танцам или созданию мыла ручной работы — это подарит любимой жене возможность разнообразить досуг.
Памятные подарки. Подарите супруге фотоальбом с вашими совместными фотографиями, создайте видеоролик с семейными моментами или подарите воспоминания в форме фотокниги.
Подарки для любительниц уюта
Уютная и теплая атмосфера в доме особенно актуальна в зимние месяцы. Предлагаем несколько идей подарков для женщин, которые особенно ценят домашний уют.
- Теплые текстильные изделия. Мягкие пледы, подушки и уютные одеяла могут добавить тепла и комфорта в доме.
- Ароматические свечи и диффузоры. Ароматические свечи с приятным запахом или диффузоры с натуральными маслами точно помогут создать уютный аромат в доме.
- Украшения для интерьера. В качестве подарка можно выбрать вазы, картины, ковры или статуэтки, которые подчеркнут особый домашний стиль. Обратите внимание на оригинальные столики для завтрака.
- Растения. Живые растения, цветы или миниатюрные сады помогут придать дому уют в холодные зимние дни.
- Кухонные принадлежности. Если она любит готовить, подарите качественные кухонные принадлежности или аксессуары для приготовления и подачи блюд.
- Мягкая мебель. Например, кресло-качалка или мягкий пуфик, где супруга сможет уютно расположиться с книгой или чашкой горячего напитка.
- Вечеринка в домашнем кругу. Устройте уютный вечер с ее любимыми фильмами или играми, приготовьте вместе вкусные угощения и наслаждайтесь временем вдвоем. Или же позовите друзей и устройте шумную вечеринку. Только не забудьте потом убрать квартиру и помыть посуду.
Подарки жене, которая увлекается спортом и фитнесом
Если супруга увлекается спортом и фитнесом, подарок, связанный с увлечением, будет не только весьма актуален, но и покажет, что вы поддерживаете ее интересы.
- Спортивная одежда. Высококачественные и стильные спортивные леггинсы, футболки, топы или комплекты для занятий фитнесом — полезный и приятный подарок для женщин, любящих тренировки.
- Аксессуары для фитнеса. Сюда можно отнести удобный спортивный рюкзак, флягу, наушники для музыки во время тренировок, спортивные часы или умный браслет для мониторинга активности.
- Спортивное оборудование. Если у жены есть конкретные интересы в спорте (например, йога, пилатес или бег), подарите соответствующие аксессуары, например, йога-коврик, гантели или беговую дорожку для домашних тренировок.
- Абонемент в спортивный клуб. Если у супруги нет абонемента в фитнес-центр или он заканчивается, он может стать отличным подарком. Постарайтесь выбрать клуб, который расположен удобно для нее и предлагает интересующие тренировки.
- Подарочный сертификат на массаж. После интенсивных тренировок массаж или спа-процедуры помогут снять усталость.
- Занятия с инструктором. Оплатите курс занятий с персональным тренером или инструктором по интересующему виду спорта. Также обратите внимание на экстремальные виды спорта, например, на прыжки с парашютом.
- Спортивные события. Билеты на спортивные мероприятия или соревнования по любимому виду спорта (например, фигурному катанию или художественной гимнастике) могут быть отличным подарком, особенно если жена поддерживает конкретную команду или спортсмена.
- Здоровое питание. Подарите книгу с рецептами здоровых блюд, набор для приготовления смузи, умные кухонные весы или другие устройства для поддержания здорового образа жизни через правильное и здоровое питание.
Подарок для жены, разбирающейся в моде и стиле
Если супруга увлекается модой и стилем, выбор подарка становится более интересным, так как появляется возможность удовлетворить ее страсть к моде и красивым вещам.
- Модные аксессуары. Красивая сумка, стильный рюкзак, элегантный платок, модные очки или часы могут стать прекрасным подарком.
- Одежда. Если уверены в ее размерах и предпочтениях в стиле, можно подарить элегантное платье, юбку, блузку или пальто от известного дизайнера.
- Обувь. Стильные ботинки, туфли или кеды, которые соответствуют ее предпочтениям, могут стать отличным подарком.
- Подарочный сертификат. Если не до конца уверены в предпочтениях супруги, подарочный сертификат позволит ей самой выбрать что-то по своему вкусу.
- Парфюмерия. Хорошие духи или наборы парфюмерии от известных брендов всегда будут востребованы.
- Ювелирные украшения. Кольцо, ожерелье, браслет или серьги подчеркнут стиль и утонченность вашей жены.
- Модные технологии. Смарт-часы, наушники беспроводной связи или гаджеты, которые сочетают в себе стиль и функциональность.
- Эксклюзивные вещи. Уникальные, ручной работы вещи, такие как сумка или украшения, помогут придать образу оригинальность.
- Парфюмерия для дома. Ароматические свечи, диффузоры или ароматические масла для дома помогут создать уютную и ароматную атмосферу.
- Личный шопинг-день. Организуйте день шопинга с профессиональным стилистом, который поможет выбрать новые наряды и аксессуары.
Подарок для жены, увлекающейся кулинарией
Если супруга любит кулинарию и домашний уют, подарки, связанные с этими увлечениями, будут особенно приятны.
- Кулинарные книги. Сюда подойдут книги от любимых поваров супруги. Это могут быть издания с различными рецептами или книги о кулинарных техниках.
- Кухонные принадлежности. Качественные ножи, наборы кастрюль и сковородок, кухонные весы, миксер, кухонные доски из натурального дерева и другие удобные и стильные аксессуары.
- Умные кухонные гаджеты. Умные весы, термометры, мультиварки или кофеварки, которые помогут в приготовлении вкусных блюд.
- Кулинарные курсы. Подарите курсы кулинарии или выпечки. Это могут быть занятие в группе или индивидуальный урок с профессиональным поваром.
- Подписка на сервис доставки продуктов. Подпишите супругу на сервис, который доставляет продукты прямо к двери. Это может облегчить выбор продуктов и способствовать кулинарным экспериментам.
- Эстетичная посуда и сервировка. Красивые тарелки, бокалы, подставки для блюд и столовые приборы могут добавить стиля при сервировке блюд.
- Корзина с продуктами. Соберите корзину с продуктами: экстравагантными маслами, соусами, высококачественными специями, деликатесами и винами.
- Кулинарное путешествие. Подарком может стать путешествие в страну с известной кулинарной традицией. Например, поездка в Италию или Грузию для изучения местной кухни.
Подарки для жены, увлекающейся искусством и культурой
Подарки, связанные с культурой и искусством, могут быть уникальными и запоминающимися.
- Билеты на выставку или музей. Если ваша жена проявляет интерес к искусству, билеты на выставку или на специальное искусствоведческое мероприятие могут быть увлекательным подарком.
- Абонемент в театр или на концерты. Подарите абонемент на посещение театральных представлений, оперы, балета или концертов.
- Книги об искусстве и культуре. Выберите книги об искусстве, истории и культуре, которые помогут расширить знания и вдохновить на дальнейшие изыскания.
- Курсы или мастер-классы. Запишите супругу на курсы рисования, скульптуры, танцев или другие мастер-классы.
- Культурное путешествие. Подарком может стать путешествие в место, имеющее большое историческое или культурное значение, где можно насладиться искусством, архитектурой и культурными достопримечательностями.
- Материалы для художественной деятельности. Если она увлекается рисованием, подарите ей набор качественных материалов, таких как краски, кисти, мольберт и бумага.
- Музыкальные инструменты. Если ваша супруга мечтает научиться играть на музыкальном инструменте, подарите ей гитару, фортепиано или скрипку, а также первые уроки с преподавателем.
- Подписка на стриминговые сервисы. Подарите подписку на стриминговые сервисы для прослушивания музыки, аудиокниг или просмотра фильмов и сериалов.
Личные и необычные подарки жене
- Портрет. Закажите портрет супруги у художника или иллюстратора. Это может быть ваш совместный портрет, с детьми или домашним животным.
- Персональная книга. Создайте персональную книгу с общими воспоминаниями, фотографиями и записями. Это может быть история вашей любви, собрание писем или рецептов, которые вы любите готовить вместе.
- Профессиональная фотосессия. Оплатите вашей супруге фотосессию у профессионального фотографа. Это может стать запоминающимся подарком.
- Романтическое путешествие. Организуйте романтическую поездку в место, которое имеет особенное значение для вас двоих, или в страну, которую ваша супруга всегда мечтала посетить.
- Личная звезда. Зарегистрируйте звезду в честь ее имени. Существуют специальные сервисы, которые позволяют назвать звезду в честь близких.
- Личный видеоролик. Создайте видеоролик из ваших совместных фотографий и видеозаписей. Добавьте музыку, тексты и воспоминания, чтобы создать трогательный и личный фильм.
- Коллекция писем. Напишите серию писем, каждое из которых отражает определенный момент в вашей жизни вместе. Запечатайте их в конверты с датами, когда они должны быть открыты.
- Уникальные украшения. Закажите украшение с именем жены или указанием даты, имеющей для нее или вас обоих специальное значение. Это также могут быть кулон, браслет или кольцо с выгравированным текстом.
- Личные видеопоздравления. Запишите видеопоздравления от друзей и семьи, в которых они делятся своими воспоминаниями и пожеланиями вашей жене. Смонтируйте это в видеоролик.
Самый ценный подарок — это внимание и забота. Добавьте личное письмо или открытку с теплыми словами, чтобы сделать подарок особенным