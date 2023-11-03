Что подарить жене на Новый год

В новогодние праздники россияне стараются порадовать как можно больше родных и друзей подарками, показывая ценность для них того или иного человека. Однако зачастую возникают проблемы с тем, что же подарить самым близким людям. Например, с таким выбором сталкиваются мужчины, которые хотят сделать запоминающийся и полезный подарок жене на Новый год. «Лента.ру» рассказывает, как выбрать подарок супруге, и приводит конкретные примеры того, что можно вручить в новогоднюю ночь.

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Как выбрать подарок для жены?

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Зачастую самое сложное в том, чтобы порадовать близкого человека — выбор подарка. Почему же их так сложно выбирать? Это связано с желанием сделать подарок ценным и значимым для того, кто его получит. Но при этом не потратить время и деньги, выбрав не самый лучший подарок. Есть несколько способов, которые помогут мужчине выбрать идеальный подарок жене. Следует добавить, что нижеперечисленное касается не только новогодних праздников.

Внимательно слушайте. Обращайте внимание на то, о чем говорит супруга. В ходе разговора она могла случайно упомянуть, что хочет попробовать или что-то купить. Даже самые незначительные замечания могут быть подсказкой для выбора подарка.

Обратите внимание на увлечения. Хобби или увлечения жены могут стать направлением для выбора подарка. Ведь если супруга увлекается каким-то видом искусства, спортом, книгами, кулинарией или рукоделием, подарок, связанный с хобби, будет весьма актуален.

Подсмотрите в социальных сетях. Просмотрите страницу супруги в социальных сетях, обратив внимание на то, что она лайкает и какие оставляет комментарии. Это может помочь понять, что ей нравится, какие бренды или мероприятия.

Спросите совета у ее близких. Если нет уверенности, что выбрать, поговорите с друзьями или родственниками супруги. Они могут знать о ее желаниях лучше и подсказать подходящую идею.

Спросите напрямую. Если не уверены, что было бы наилучшим подарком для жены, не стесняйтесь спросить ее напрямую. Иногда лучший подарок — это тот, который выбран с учетом ее личных предпочтений и желаний.

Помните, что важен не только сам подарок, но и внимание и забота, которые вложены в его выбор.

Универсальные подарки жене

Как уже говорилось, подарок на Новый год, как и на другой праздник, во многом зависит от интересов и предпочтений супруги. Принято считать, что есть несколько универсальных подарков, которые могут послужить как, собственно, памятным знаком, так и источником вдохновения для его выбора.

Романтический ужин. Устройте романтический ужин дома или в ресторане с последующим просмотром фильма или прогулкой по украшенным к праздникам улицам.

Путешествие. Поездка в красивое место, например, горный курорт, может стать отличным подарком. Ведь помимо самого презента это будет отличным способом провести длинные новогодние каникулы.

Подарки для всех членов семьи. Если в браке, например, есть дети, подумайте о подарке для всей семьи — это может быть настольная игра, билеты в кино или аквапарк.

Уютные вещи. Теплые пледы, шерстяные носки, халат или домашняя обувь — все это поможет создать уют в холодное время года.

Сертификат в косметический или спа-салон. Универсальный подарок, который, скорее всего, понравится любой женщине.

Гаджеты. Если жена интересуется техникой, да и не только в таком случае, подарок вроде нового смартфона, планшета или умных часов будет актуален. Лишними не окажутся и набор для маникюра и педикюра.

Книги. Если супруга любит читать, подарите книги ее любимых авторов или жанров, или те, о которых она давно мечтала.

Искусство и рукоделие. Картины, скульптуры или изделия ручной работы могут добавить уют в дом и порадовать супругу.

Занятия и хобби. Абонемент в фитнес-центр, мастер-класс по рисованию, танцам или созданию мыла ручной работы — это подарит любимой жене возможность разнообразить досуг.

Памятные подарки. Подарите супруге фотоальбом с вашими совместными фотографиями, создайте видеоролик с семейными моментами или подарите воспоминания в форме фотокниги.

Подарки для любительниц уюта

Уютная и теплая атмосфера в доме особенно актуальна в зимние месяцы. Предлагаем несколько идей подарков для женщин, которые особенно ценят домашний уют.

Теплые текстильные изделия. Мягкие пледы, подушки и уютные одеяла могут добавить тепла и комфорта в доме.

Ароматические свечи и диффузоры. Ароматические свечи с приятным запахом или диффузоры с натуральными маслами точно помогут создать уютный аромат в доме.

Украшения для интерьера. В качестве подарка можно выбрать вазы, картины, ковры или статуэтки, которые подчеркнут особый домашний стиль. Обратите внимание на оригинальные столики для завтрака.

Растения. Живые растения, цветы или миниатюрные сады помогут придать дому уют в холодные зимние дни.

Кухонные принадлежности. Если она любит готовить, подарите качественные кухонные принадлежности или аксессуары для приготовления и подачи блюд.

Мягкая мебель. Например, кресло-качалка или мягкий пуфик, где супруга сможет уютно расположиться с книгой или чашкой горячего напитка.

Вечеринка в домашнем кругу. Устройте уютный вечер с ее любимыми фильмами или играми, приготовьте вместе вкусные угощения и наслаждайтесь временем вдвоем. Или же позовите друзей и устройте шумную вечеринку. Только не забудьте потом убрать квартиру и помыть посуду.

Подарки жене, которая увлекается спортом и фитнесом

Если супруга увлекается спортом и фитнесом, подарок, связанный с увлечением, будет не только весьма актуален, но и покажет, что вы поддерживаете ее интересы.

Спортивная одежда. Высококачественные и стильные спортивные леггинсы, футболки, топы или комплекты для занятий фитнесом — полезный и приятный подарок для женщин, любящих тренировки.

Аксессуары для фитнеса. Сюда можно отнести удобный спортивный рюкзак, флягу, наушники для музыки во время тренировок, спортивные часы или умный браслет для мониторинга активности.

Спортивное оборудование. Если у жены есть конкретные интересы в спорте (например, йога, пилатес или бег), подарите соответствующие аксессуары, например, йога-коврик, гантели или беговую дорожку для домашних тренировок.

Абонемент в спортивный клуб. Если у супруги нет абонемента в фитнес-центр или он заканчивается, он может стать отличным подарком. Постарайтесь выбрать клуб, который расположен удобно для нее и предлагает интересующие тренировки.

Подарочный сертификат на массаж. После интенсивных тренировок массаж или спа-процедуры помогут снять усталость.

Занятия с инструктором. Оплатите курс занятий с персональным тренером или инструктором по интересующему виду спорта. Также обратите внимание на экстремальные виды спорта, например, на прыжки с парашютом.

Спортивные события. Билеты на спортивные мероприятия или соревнования по любимому виду спорта (например, фигурному катанию или художественной гимнастике) могут быть отличным подарком, особенно если жена поддерживает конкретную команду или спортсмена.

Здоровое питание. Подарите книгу с рецептами здоровых блюд, набор для приготовления смузи, умные кухонные весы или другие устройства для поддержания здорового образа жизни через правильное и здоровое питание.

Подарок для жены, разбирающейся в моде и стиле

Если супруга увлекается модой и стилем, выбор подарка становится более интересным, так как появляется возможность удовлетворить ее страсть к моде и красивым вещам.

Модные аксессуары. Красивая сумка, стильный рюкзак, элегантный платок, модные очки или часы могут стать прекрасным подарком.

Одежда. Если уверены в ее размерах и предпочтениях в стиле, можно подарить элегантное платье, юбку, блузку или пальто от известного дизайнера.

Обувь. Стильные ботинки, туфли или кеды, которые соответствуют ее предпочтениям, могут стать отличным подарком.

Подарочный сертификат. Если не до конца уверены в предпочтениях супруги, подарочный сертификат позволит ей самой выбрать что-то по своему вкусу.

Парфюмерия. Хорошие духи или наборы парфюмерии от известных брендов всегда будут востребованы.

Ювелирные украшения. Кольцо, ожерелье, браслет или серьги подчеркнут стиль и утонченность вашей жены.

Модные технологии. Смарт-часы, наушники беспроводной связи или гаджеты, которые сочетают в себе стиль и функциональность.

Эксклюзивные вещи. Уникальные, ручной работы вещи, такие как сумка или украшения, помогут придать образу оригинальность.

Парфюмерия для дома. Ароматические свечи, диффузоры или ароматические масла для дома помогут создать уютную и ароматную атмосферу.

Личный шопинг-день. Организуйте день шопинга с профессиональным стилистом, который поможет выбрать новые наряды и аксессуары.

Подарок для жены, увлекающейся кулинарией

Если супруга любит кулинарию и домашний уют, подарки, связанные с этими увлечениями, будут особенно приятны.

Кулинарные книги. Сюда подойдут книги от любимых поваров супруги. Это могут быть издания с различными рецептами или книги о кулинарных техниках.

Кухонные принадлежности. Качественные ножи, наборы кастрюль и сковородок, кухонные весы, миксер, кухонные доски из натурального дерева и другие удобные и стильные аксессуары.

Умные кухонные гаджеты. Умные весы, термометры, мультиварки или кофеварки, которые помогут в приготовлении вкусных блюд.

Кулинарные курсы. Подарите курсы кулинарии или выпечки. Это могут быть занятие в группе или индивидуальный урок с профессиональным поваром.

Подписка на сервис доставки продуктов. Подпишите супругу на сервис, который доставляет продукты прямо к двери. Это может облегчить выбор продуктов и способствовать кулинарным экспериментам.

Эстетичная посуда и сервировка. Красивые тарелки, бокалы, подставки для блюд и столовые приборы могут добавить стиля при сервировке блюд.

Корзина с продуктами. Соберите корзину с продуктами: экстравагантными маслами, соусами, высококачественными специями, деликатесами и винами.

Кулинарное путешествие. Подарком может стать путешествие в страну с известной кулинарной традицией. Например, поездка в Италию или Грузию для изучения местной кухни.

Подарки для жены, увлекающейся искусством и культурой

Подарки, связанные с культурой и искусством, могут быть уникальными и запоминающимися.

Билеты на выставку или музей. Если ваша жена проявляет интерес к искусству, билеты на выставку или на специальное искусствоведческое мероприятие могут быть увлекательным подарком.

Абонемент в театр или на концерты. Подарите абонемент на посещение театральных представлений, оперы, балета или концертов.

Книги об искусстве и культуре. Выберите книги об искусстве, истории и культуре, которые помогут расширить знания и вдохновить на дальнейшие изыскания.

Курсы или мастер-классы. Запишите супругу на курсы рисования, скульптуры, танцев или другие мастер-классы.

Культурное путешествие. Подарком может стать путешествие в место, имеющее большое историческое или культурное значение, где можно насладиться искусством, архитектурой и культурными достопримечательностями.

Материалы для художественной деятельности. Если она увлекается рисованием, подарите ей набор качественных материалов, таких как краски, кисти, мольберт и бумага.

Музыкальные инструменты. Если ваша супруга мечтает научиться играть на музыкальном инструменте, подарите ей гитару, фортепиано или скрипку, а также первые уроки с преподавателем.

Подписка на стриминговые сервисы. Подарите подписку на стриминговые сервисы для прослушивания музыки, аудиокниг или просмотра фильмов и сериалов.

Личные и необычные подарки жене Портрет. Закажите портрет супруги у художника или иллюстратора. Это может быть ваш совместный портрет, с детьми или домашним животным.

Персональная книга. Создайте персональную книгу с общими воспоминаниями, фотографиями и записями. Это может быть история вашей любви, собрание писем или рецептов, которые вы любите готовить вместе.

Профессиональная фотосессия. Оплатите вашей супруге фотосессию у профессионального фотографа. Это может стать запоминающимся подарком.

Романтическое путешествие. Организуйте романтическую поездку в место, которое имеет особенное значение для вас двоих, или в страну, которую ваша супруга всегда мечтала посетить.

Личная звезда. Зарегистрируйте звезду в честь ее имени. Существуют специальные сервисы, которые позволяют назвать звезду в честь близких.

Личный видеоролик. Создайте видеоролик из ваших совместных фотографий и видеозаписей. Добавьте музыку, тексты и воспоминания, чтобы создать трогательный и личный фильм.

Коллекция писем. Напишите серию писем, каждое из которых отражает определенный момент в вашей жизни вместе. Запечатайте их в конверты с датами, когда они должны быть открыты.

Уникальные украшения. Закажите украшение с именем жены или указанием даты, имеющей для нее или вас обоих специальное значение. Это также могут быть кулон, браслет или кольцо с выгравированным текстом.

Личные видеопоздравления. Запишите видеопоздравления от друзей и семьи, в которых они делятся своими воспоминаниями и пожеланиями вашей жене. Смонтируйте это в видеоролик.