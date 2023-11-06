Что делать, если вещь села после стирки

Иногда в суматохе забываешь проверить ярлычок на одежде и стираешь ее в режиме, который совсем не подходит для типа изделия. В итоге вещь сильно портится: линяет, теряет цвет или садится.

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Однако если вещь усела, не стоит выбрасывать ее, так как есть возможность все исправить. “Рамблер” рассказывает, что делать, если одежда дала усадку.

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Почему так происходит

Как правило, вещи садятся из-за неправильно подобранного режима стирки. Иногда на качестве одежды сказывается слишком интенсивный отжим, который не подходит для деликатных тканей. Высокая температура воды также может служить причиной, почему вещь усела.

Как вернуть одежде былую форму

Самый простой и легкий способ, который подарит вещи вторую жизнь – это замачивание в холодной воде. Поместите в нее испорченное изделие на 10-15 минут, потом встряхните его, расправьте и оставьте сохнуть на ровной поверхности. Периодически необходимо поправлять одежду, чтобы она не потеряла свою форму. Отжимать вещи перед сушкой не стоит.

Шерсть

Шерстяная ткань довольно привередлива, поэтому к ней нужен особый подход. Замочите одежду в растворе, состоящем из 10 литров воды и 5 столовых ложек перекиси водорода. Оставьте изделие на полтора часа, а потом аккуратно разложите ее на ровной поверхности. Выжимать ее также не рекомендуется.

Синтетика и смешанные ткани

Изделия из этой ткани довольно легко привести к первоначальному виду. Замочите их в холодной воде на 10 минут, а потом постирайте еще раз в деликатном режиме без добавления порошка и с минимальным количеством оборотов барабана.

Хлопок

Спасти хлопковые вещи можно с помощью трехпроцентного уксуса. Смочите тряпочку в растворе и аккуратно обработайте изделие. После того, как вещь высохнет, она вернет свой первоначальный вид. Сушить изделие лучше на плечиках.

Как не допустить усадки вещей

Прежде чем отправлять одежду в стирку, всегда ознакамливайтесь с ярлыком, на котором написаны рекомендации по уходу за вещью. Вне зависимости от типа ткани старайтесь стирать изделие при температуре воды не более тридцати градусов.