Удачный прокол: где искать красивые сережки

Ювелирная керамика, желтые бриллианты, разнообразие форм — дизайнеры украшений продолжают доказывать тот факт, что фантазия не знает границ. На повестке дня — серьги.

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Miuz Diamonds

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Примерить на себя роль героини французского кино можно с новой коллекцией от Miuz Diamonds. Отличительной чертой сережек из линейки Аmélie являются отнюдь не бриллианты: красоту драгоценных камней вдохновленные парижским шиком дизайнеры подчеркнули декоративными элементами из ювелирной керамики. Цветовая палитра вставок довольно разнообразная: черный, белый и множество ярких оттенков.

Parure Atelier

Месторождения желтых бриллиантов есть в России, Африке, Канаде… Вот только не так-то легко найти эти минералы, необычный оттенок которых рождается, когда в процесс формирования алмаза «вмешивается» азот. Интересно, что самый крупный подобный бриллиант был преподнесен ныне покойному тайскому королю Раме IX на 40-летие коронации. Компания Parure Atelier предлагает почувствовать себя особой голубых кровей: достаточно стать обладательницей, например, изящных пусет с этим прекрасным камнем.

LunaLu

Как привлечь удачу? Кто-то занимается визуализацией, кто-то совершает ритуалы на полную луну, кто-то обзаводится талисманами. Не знаем, работают ли эти методы, но в то, что камни несут в себе некую силу, люди верили испокон веков. Например, цитрин, говорят, приносит удачу и способствует привлечению денег. Чем не веская причина для того, чтобы присмотреться к серьгам «Пчелки» из коллекции Glory от бренда LunaLu? В них кроме цитрина еще и циркон имеется, который должен, по идее, оберегать от недоброжелателей.

Bernhard H. Mayerе

«Жемчужина — это королева драгоценных камней и драгоценный камень королев», — считала Грейс Келли. Поклонники бриллиантов, наверно, с актрисой поспорили бы, ну а мы с иконой стиля в полемику точно вступать не будем. Лучше посоветуем обратить внимание на лаконичные серьги-гвоздики Selena от швейцарского бренда Bernhard H. Mayerе: жемчужины сорта акойя придадут изящности любому образу, будь то вечерний наряд или повседневная одежда.

GOLDENGAL