Фишки в макияже, которые прибавляют возраст
Макияж существует для того, чтобы скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Однако некоторые девушки, желая выглядеть привлекательно, наоборот, совершают ошибки, которые старят их и делают макияж грязным и неаккуратным.
“Рамблер” рассказывает о распространенных приемах в макияже, которые делают женщину менее привлекательной, чем она есть на самом деле.
Подведенное нижнее веко
Черная подводка на нижнем веке визуально уменьшает глаза, а еще подчеркивает морщинки. Если вы хотите сделать акцент на глазах, используя черный карандаш, не забудьте растушевать его. А добиться визуального увеличения глаз можно с помощью коричневого карандаша.
Перламутр
На возрастной коже лучше не использовать средства с перламутровым отливом. Дело в том, что перламутр состоит из частиц крупного помола, которые сильно подчеркивают несовершенства кожи. Поэтому переливающиеся тени и другие средства лучше не использовать, если не хотите сделать акцент на отсутствии тонуса кожи.
Плотный тон
Женщины пытаются скрыть несовершенства лица с помощью плотного тонального крема, который только сильнее подчеркивает признаки старения. К тому же, плотное покрытие наносит сильный вред коже. То же самое относится и к обилию пудры. Средство забивается в морщинки и лишний раз акцентирует внимание на несовершенствах.
Четкие брови
Возраст женщины подчеркивают четкие и резкие линии на лице, поэтому при оформлении бровей лучше отказаться от подчеркнутого контура. Четкие и яркие брови утяжеляют взгляд, делая его строгим. Поэтому при оформлении бровей лучше сильно не нажимать на карандаш и использовать технику легкой штриховки.
Губы
Есть несколько фишек в макияже губ, которые прибавляют возраст. Первая – темный и четкий контур, который был в моде в 90-е годы. Такой макияж прибавляет десять лет к возрасту девушки. И вторая – намеренный выход за контур губ, чтобы визуально немного их увеличить. Такой прием можно смело использовать на фотосессии, однако в реальной жизни эта фишка в макияже сделает образ неаккуратным и неестественным.