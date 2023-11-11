Фишки в макияже, которые прибавляют возраст

Макияж существует для того, чтобы скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Однако некоторые девушки, желая выглядеть привлекательно, наоборот, совершают ошибки, которые старят их и делают макияж грязным и неаккуратным.

© pxhere

“Рамблер” рассказывает о распространенных приемах в макияже, которые делают женщину менее привлекательной, чем она есть на самом деле.

Подведенное нижнее веко

Черная подводка на нижнем веке визуально уменьшает глаза, а еще подчеркивает морщинки. Если вы хотите сделать акцент на глазах, используя черный карандаш, не забудьте растушевать его. А добиться визуального увеличения глаз можно с помощью коричневого карандаша.

Перламутр

На возрастной коже лучше не использовать средства с перламутровым отливом. Дело в том, что перламутр состоит из частиц крупного помола, которые сильно подчеркивают несовершенства кожи. Поэтому переливающиеся тени и другие средства лучше не использовать, если не хотите сделать акцент на отсутствии тонуса кожи.

Плотный тон

Женщины пытаются скрыть несовершенства лица с помощью плотного тонального крема, который только сильнее подчеркивает признаки старения. К тому же, плотное покрытие наносит сильный вред коже. То же самое относится и к обилию пудры. Средство забивается в морщинки и лишний раз акцентирует внимание на несовершенствах.

Четкие брови

Возраст женщины подчеркивают четкие и резкие линии на лице, поэтому при оформлении бровей лучше отказаться от подчеркнутого контура. Четкие и яркие брови утяжеляют взгляд, делая его строгим. Поэтому при оформлении бровей лучше сильно не нажимать на карандаш и использовать технику легкой штриховки.

Губы