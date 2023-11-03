Шоколадный маникюр как у Дженнер — главный тренд осенне-зимнего сезона

Не без радости отмечаем, что барби-тренд — все. Нет, мы, конечно, не против ни розового цвета, ни роскошной Марго Робби, исполнившей роль легендарной куклы, но, согласитесь, настала пора чего-то нового. Поэтому барби-маникюр можно смело отставлять в сторону, как, собственно, и нежные ангельские ноготочки Селены Гомес или чай-латте от Джей Ло. С наступлением ноября можно смело выбирать любимые темные оттенки, как это делает голливудская знаменитость Кайли Дженнер.

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В холодное время года, рассказывает испанский Vogue, идеальный вариант лака для ногтей — сладко-темный, контрастирующий с цветом кожи. Это не просто тренд, а настоящее правило осенне-зимнего сезона, которое не рискнула нарушить даже миллиардерша Дженнер. Для недавнего выхода в свет она выбрала черное кожаное платье собственного бренда KHY, а дополнила образ сдержанным маникюром цвета темного шоколада.