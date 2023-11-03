Как подобрать сумку к пуховику и не выглядеть при этом нелепо

Стилисты назвали четыре модных правила по подбору сумки к пуховику.

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Куртка считается более спортивным предметом гардероба верхней одежды, чем дублёнка, шуба или пальто.

Из-за этого некоторые модели сумок будут смотреться нелепо с пуховиком. Стилисты MarieClaire.ru отметили, что ни в коем случае нельзя использовать микро-сумки.

Такие модели не сочетаются с пуховиками. Лучше обратить внимание на крупные сумки в размере XL и XXL.

Ремень к сумке лучше выбирать тканевый, он более долговечный. Внешний материал изделия должен быть: нейлон, кожа или замша. Отлично будут смотреться дутые тоуты или «багеты», меховые сумки.