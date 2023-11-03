Стилисты рассказали, как подобрать сумку к пуховику и не выглядеть при этом нелепо
Стилисты назвали четыре модных правила по подбору сумки к пуховику.
Куртка считается более спортивным предметом гардероба верхней одежды, чем дублёнка, шуба или пальто.
Из-за этого некоторые модели сумок будут смотреться нелепо с пуховиком. Стилисты MarieClaire.ru отметили, что ни в коем случае нельзя использовать микро-сумки.
Такие модели не сочетаются с пуховиками. Лучше обратить внимание на крупные сумки в размере XL и XXL.
Ремень к сумке лучше выбирать тканевый, он более долговечный. Внешний материал изделия должен быть: нейлон, кожа или замша. Отлично будут смотреться дутые тоуты или «багеты», меховые сумки.
Цвет сумки должен быть глубоким – тёмно-зелёный, бордовый, шоколадный. Светлые оттенки в сумках будут слишком выделяться на фоне массивного пуховика.