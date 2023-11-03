Как носить сапоги и ботинки с платьями этой зимой

Самые удачные сочетания.

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Любительницы платьев и юбок обычно не любят зиму. Ведь красивые ножки не видны под сапогами и громоздкими ботинками. Но зимняя обувь, модная в этом сезоне как раз, помогает обыграть наряд, подогнать под любую необходимую вам стилистику.

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Главное — определиться с длиной, фасоном платья и моделью обуви, чтобы грамотно их смиксовать. Как это сделать, рассказывает стилист Миранда Холден.

Ковбойские сапоги и платье

Ковбойские сапоги создают расслабленный образ. Они фавориты различных фестивалей и концертов. В повседневной жизни хорошо сочетаются с платьями в стиле бохо. Свободные модели с принтами лучше собирать под пояс. Платья желательно выбирать длинные. Ковбойским сапогам также польстят жакеты поверх платья, в том числе, кожаные.

Байкерские ботинки с платьями

Байкерские ботинки подходят к по-настоящему девичьим нарядам. Особенно они хороши в комбинации с юбкой-пачкой (а-ля балерина) и косухой. Такая эстетика позволяет показать свою бунтарскую сущность. Байкерские ботинки подойдут к любой длине платья. Более того, они хорошо сочетаются и с вечерним нарядом. Делают образ более дерзким.

Ботфорты и платья

Ботфорты выше колена — хит сезона (и не только этого). Классические трикотажные платья с напуском идеально сочетаются с сапогами выше колена, создавая непринужденную, но утонченную эстетику. Что касается длины, конечно, всю красоту сапог покажет именно короткое платье. Но и длинное не возбраняется носить.

Ботфоры могут быть, как на каблуке, так и на плоском ходу. В этом сезоне модно играть на контрастах, то есть, сочетать платье нейтрального оттенка с яркими сапогами.

Массивные ботинки с платьем

В моду вернулись массивные ботинки и сапоги длиной чуть ниже колена. Это модели на грубой подошве, причем, у них может быть каблук.

Грубая обувь добавляет в образ немного хипстерских ноток. Сочетается как с облегающими платьями из джерси, так и свободными шелковыми.

Можно выбирать длинные модели. Но короткие платья тоже миксуются с грубыми ботинками или сапогами до колена, придают луку молодежную бунтарскую эстетику.

Сапоги с острыми носами и платья

Их несколько сезонов оставляли в аутсайдерах, не включали в модные подборки. Но в этом сезоне сапоги и ботинки с острыми носами триумфально возвращаются. Они дополнят как деловой стиль, так и пригодятся на праздничной вечеринке.

Правда, для вечернего образа больше подходит полированная кожа или лакированные модели, а не замша. Как говорил наш стилист Сергей Зверев, «больше гламура».