Как справиться с отечностью лица: советы косметолога

Врач-косметолог Виктория Ощепкова назвала здоровое питание и правильный сон главными помощниками в борьбе с отечностью лица. Однако такая проблема может быть и признаком какой-либо патологии.

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«Следите за своей диетой и уменьшите потребление соли. Слишком много соли может вызвать задержку жидкости в организме. Предпочтение стоит отдавать свежим фруктам и овощам, которые помогут уравновесить уровень жидкости в организме», – заявила медик.

Кроме того, спать лучше всего на спине. Это предотвратит задержку жидкостей в тканях и улучшит кровообращение. Для сна следует отводить достаточно времени и уделять особое внимание его качеству.

Виктория Ощепкова добавила, что не стоит забывать и о массаже лица. Мягкие движения и массажные кремы помогут улучшить лимфодренаж и уменьшат отечность. Для ухода за кожей лица следует выбирать косметику, богатую антиоксидантами и увлажняющими компонентами.

Однако косметолог напомнила, что отечность лица может указывать и на тяжелые болезни. Так, она может говорить о грыже, сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с почками или нарушениях функций щитовидной железы. При этом отеки могут появиться из-за стресса или неправильного положения во время сна, передает Life.ru.