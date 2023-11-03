Как справиться с отечностью лица: советы косметолога
Врач-косметолог Виктория Ощепкова назвала здоровое питание и правильный сон главными помощниками в борьбе с отечностью лица. Однако такая проблема может быть и признаком какой-либо патологии.
«Следите за своей диетой и уменьшите потребление соли. Слишком много соли может вызвать задержку жидкости в организме. Предпочтение стоит отдавать свежим фруктам и овощам, которые помогут уравновесить уровень жидкости в организме», – заявила медик.
Кроме того, спать лучше всего на спине. Это предотвратит задержку жидкостей в тканях и улучшит кровообращение. Для сна следует отводить достаточно времени и уделять особое внимание его качеству.
Виктория Ощепкова добавила, что не стоит забывать и о массаже лица. Мягкие движения и массажные кремы помогут улучшить лимфодренаж и уменьшат отечность. Для ухода за кожей лица следует выбирать косметику, богатую антиоксидантами и увлажняющими компонентами.
Однако косметолог напомнила, что отечность лица может указывать и на тяжелые болезни. Так, она может говорить о грыже, сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с почками или нарушениях функций щитовидной железы. При этом отеки могут появиться из-за стресса или неправильного положения во время сна, передает Life.ru.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что косметолог объяснила, как правильно ухаживать за кожей зимой. Она также дала несколько советов по выбору подходящей для холодов косметики.