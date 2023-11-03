Блогер Дина Саева показала недостатки кожи на фото без макияжа

Блогер Дина Саева опубликовала серию фотографий в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на которых показала, как изменилась ее кожа.

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Дина Саева показала недостатки кожи на фото без макияжа. Лицо и тело блогера покрылись прыщами, однако точную причину их появления Саева не знает. Она предположила, что покраснения могли возникнуть после съемок бьюти-видео.

"Если после приема врача это подтвердится, то что тогда? Не снимать больше ролики? Или жертвовать телом ради такой красоты?" — написала блогер.

В 2020 году Саева оказалась на втором месте с списке Forbes в категории самых высокооплачиваемых 20-летних тиктокеров. Дина Саева встречалась с младшим братом рэпера Элджея Dani Choco. Они раскрыли свой роман во время свадьбы музыканта Алишера Моргенштерна и блогерши Дилары Зинатуллиной.