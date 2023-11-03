Блогер Дина Саева показала недостатки кожи на фото без макияжа
Блогер Дина Саева опубликовала серию фотографий в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на которых показала, как изменилась ее кожа.
Дина Саева показала недостатки кожи на фото без макияжа. Лицо и тело блогера покрылись прыщами, однако точную причину их появления Саева не знает. Она предположила, что покраснения могли возникнуть после съемок бьюти-видео.
"Если после приема врача это подтвердится, то что тогда? Не снимать больше ролики? Или жертвовать телом ради такой красоты?" — написала блогер.
В 2020 году Саева оказалась на втором месте с списке Forbes в категории самых высокооплачиваемых 20-летних тиктокеров. Дина Саева встречалась с младшим братом рэпера Элджея Dani Choco. Они раскрыли свой роман во время свадьбы музыканта Алишера Моргенштерна и блогерши Дилары Зинатуллиной.
Во время торжества пара целовалась. Весной 2022 года Саева рассталась с Dani Choco. 6 июля стало известно, что Дина Саева могла сыграть главную роль в российской адаптации "Постучись в мою дверь". Блогерша Дина Саева отказалась от главной роли. Звезда признавалась, что ее позвали на пробы на роль главной героини, в оригинале — Эды Йылдыз.