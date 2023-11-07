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Как поднять скулы с помощью макияжа: видео

Многие девушки мечтают о красивых и четко очерченных скулах. И правильно подобранный макияж может визуально сделать лицо более выразительным.

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Один из простых и эффективных способов – правильное использование скульптора. Чтобы достичь такого эффекта, приложите ладонь тыльной стороной к коже, определив таким образом линию скул. Затем нужно нанести скульптор на эту линию от виска к носу и тщательно растушевать.

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