Девушка с полутораметровыми волосами раскрыла простые способы их отрастить

Украинский адвокат Инна Головина, имеющие полутораметровые волосы, раскрыла простые способы их отрастить. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Star.

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В беседе с журналистами девушка рассказала, что однажды один из ее подписчиков в соцсетях назвал ее пряди ужасными, поскольку за ними надо постоянно ухаживать. «Был один комментарий, который меня немного обидел, и он гласил: "Как ужасно иметь такие волосы, тратить время на уход за ними, а не проживать жизнь, которая гораздо важнее"», — поделилась она своими воспоминаниями.

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Несмотря на замечания хейтеров, Головина гордится такой особенностью своей внешности. «Но мои волосы — это моя душа, моя изюминка — и я этим очень горжусь. Большая часть моей аудитории — мужчины, их комментарии, как бальзам на душу. Мне пишут, что я вдохновляю девушек отращивать волосы, и думаю, что нахожусь на правильном пути», — заявила она.

Так, для ускорения роста волос собеседница издания советует стричь их один-два раза в год. При этом она призвала постоянно увлажнять концы и проводить массаж головы каждый день по 15-20 минут. Кроме того, Головина объяснила, что моет голову каждые три-четыре дня, используя для этого увлажняющий шампунь, бальзамы и маски. «У меня волосы жесткие, их нужно постоянно увлажнять и питать, поэтому я использую соответствующий уход. Мне хватает сорока минут, чтобы нанести все средства для волос, посидеть с маской 15 минут и смыть», — рассказала она.

Что касается сушки, то Головина прибегает к естественному методу, который занимает около 30 минут. Однако, если необходимо высушить пряди феном, то перед процессом она обязательно обрабатывает их термозащитным средством.