Что такое мьюинг и как его делать

Специальная методика обещает идеальные пропорции лица, но безопасно ли это?

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Мьюинг, новый бьюти-тренд, набирает популярность среди людей, которые хотят подтянуть овал лица без усилий. Довольно простая методика обещает изменить линию подбородка без косметологических процедур и операций.

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Есть от техники какой-либо эффект и для кого она представляет опасность?

Кто придумал мьюинг

Мьюинг, изобретённый в 1970-х годах, привлёк к себе внимание только в 2010-х годах благодаря вирусным видеороликам и платформам социальных сетей.

Родоначальником методики является британский врач-ортодонт Джон Мью, который в своей практической деятельности особое внимание уделает внешнему виду пациента.

Он уверяет, что по его технике можно избавиться от ночного апноэ, улучшить форму челюсти, исправить прикус и изменить овал лица, не прибегая к помощи ортодонта.

После десятилетий исследований, в 1891 году, Джон Мью опубликовал новаторскую статью в Британском стоматологическом журнале. Его работа показала, что правильное положение языка имеет решающее значение для чётко очерченной челюсти и ровных зубов. Положительное влияние мьюинга позже стал продвигать и сын Джона Мью – ортодонт Майкл Мью.

Согласно теории Мью, челюсти людей становятся меньше из-за факторов окружающей среды и образа жизни, таких как употребление мягкой пищи и дыхание через рот, а не из-за традиционно принятой генетической связи.

Авторы методики предполагают, что уменьшение челюсти приводит к скученности зубов и изменению формы лица. По их словам, мьюинг поможет сделать челюсть больше и сильнее, выровнять зубы и создать более квадратную линию подбородка.

Следует добавить, что в 2017 году Генеральный стоматологический совет Великобритании лишил Джона Мью и его сына лицензии стоматолога. Однако это не мешает им продвигать свою методику на просторах Интернета, полностью отвергая традиционные методы лечения в ортодонтии.

Мьюинг очень схож с многофункциональной терапией, но у многофункциональной терапии, в которой участвуют ортодонт и логопед, используются современные методы коррекции, подкреплённые доказательной базой.

Джон и Майкл Мью не придумали термин «мьюинг». Он возник в результате онлайн-движения среди людей, которые хотели изменить внешний вид своей челюсти.

Что такое мьюинг и как его делать

В основе мьюинга лежит особая техника расположения языка. Нужно закрыть рот, а язык полностью прижать к нёбу. Вы должны почувствовать, как напрягаются мышцы челюсти. Кончик языка следует поместить за верхними передними зубами. Его положение должно быть таким же, как при произнесении звука «нь». В таком положении язык нужно удерживать не менее 20 секунд.

Приверженцы методики рекомендуют делать упражнение регулярно, – в течение 2,5-3 месяцев по 10-15 минут в день, чтобы язык «запомнил» нужное положение и привык к нему. Сторонники этой техники утверждают, что мьюинг постепенно меняет общие черты лица, особенно линию подбородка, делает скулы более выразительными.

Не стоит прибегать к данной методике без консультации врача.

Как меняется лицо после мьюинга

Основным предполагаемым преимуществом мьюинга, как отмечают сторонники метода, является улучшение внешнего вида лица. По мнению самого родоначальника техники, усиливая тонус лицевых мышц, упражнения расширяют и обостряют линию подбородка, а также способствуют «идеальному» соотношению размеров носа и подбородка.

Тем не менее не существует научных доказательств или исследований, указывающих на то, что мьюинг может изменить форму линии подбородка или помочь решить другие проблемы. На данный момент методика не принята ни одной ортодонтической организацией, и, по словам экспертов, маловероятно, что вы увидите какие-либо изменения после таких упражнений.

Стоматологи и ортодонты иногда используют методы, схожие с мьюингом, для лечения апноэ во сне и смещения зубов, но это часть структурированного и проверенного плана лечения. Они также рассказывают людям о возможных рисках и преимуществах.

В Сети многие люди, в том числе знаменитости, публикуют многообещающие фотографии до и после упражнений. Однако такие изображения не должны вызывать доверия, поскольку здесь могут играть роль ракурс и освещение.

Вред мьюинга

Некоторые медицинские специалисты считают, что мьюинг может даже навредить, например, у ребёнка привести к нарушению роста челюстно-лицевого аппарата или даже к дисфункции суставов челюсти. У взрослых такая техника может вызвать боль в челюсти, искривление и повреждение зубов.

Никакие техники данного направления не могут подтянуть овал лица и убрать второй подбородок, так как происходит провисание тканей и растяжение связок, нельзя с помощью упражнений вернуть на место «оплывший овал».

Более того, неправильная техника мьюинга, по данным Американской ассоциации ортодонтов, может вызвать те же проблемы, которые призвана лечить. Среди них:

Можно ли подтянуть овал лица без операций

Изменить овал лица без операций можно. По словам врача-дерматовенеролога и косметолога Дарьи Муратовой, в этом поможет аппаратная косметология.

Используются различные техники, как, например, SMAS-лифтинг на аппаратах Altera, Liftera, Ultraformer, применив которые можно подтянуть овал лица без операций. Вторая техника – это установка нитей.

Нитевая подтяжка лица предполагает вживление под кожу специальных нитей, которые биологически совместимы с организмом. Их размещают в определённом направлении – так, чтобы не провисали мягкие ткани.