Косметолог в коротком топе сняла на видео живот после рождения четверых детей

Косметолог с никнеймом @lashedbydre из Индианы, США, снялась в откровенном наряде и показала фигуру после рождения четверых детей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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По словам женщины, после двух беременностей, в результате одной из которых родилась тройня, она стеснялась демонстрировать свое тело. Однако впоследствии американка пересмотрела отношение к собственной внешности и посоветовала зрителям последовать ее примеру.

Так, автор видео предстала на размещенных кадрах в облегающем оранжевом костюме, который состоял из кроп-топа на тонких бретелях и юбки с разрезом до бедра. При этом видно, что ее живот утратил упругость, покрылся складками и начал выпирать.

«Я ненавидела показывать живот. Но данный период закончился, теперь я свободна», — заявила тиктокерша.