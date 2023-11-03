Эндокринолог Летягина: метаболизм замедляется из-за дефицита солнечного света и похолодания

В холодное время года организм активизирует «режим выживания», а его главной задачей становится поддержание нормальной температуры тела. Прежде всего — за счёт наращивания жировой ткани. Соответственно, мы толстеем. Это нормальный физиологический процесс, который имеет вполне логичное объяснение.

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Так откуда же берутся лишние килограммы, «Секрету» рассказала Анна Летягина, врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

Жир как способ согреться

Жировая ткань — главный «обогреватель» тела в холодное время года. Именно она помогает телу сохранять тепло даже при понижении температуры окружающей среды. Соответственно, чем больше жировой прослойки у человека, тем меньше он мёрзнет. Чтобы «нарастить жирок», организм замедляет обменные процессы — физиологический приём, проверенный поколениями наших предков. Одновременно со снижением скорости метаболизма происходит перераспределение получаемой с пищей энергии. Вместо того чтобы тратить калории «вовне», организм предпочитает откладывать их «про запас» — в жировую ткань.

Реально ли не располнеть за зиму?

Тяга к «запасанию» жировой ткани в холода настолько давно и плотно укоренилась в нашей генетике, что полностью искоренить её невозможно. Однако определённые меры для сохранения фигуры предпринять мы всё-таки можем. А вот чего делать нельзя точно, по словам врача, так это резко сокращать калорийность рациона и увлекаться «голодными» диетами.

Жёсткие ограничения в питании только ухудшат ситуацию: организм начнёт запасать жировую ткань ещё активнее. Кроме того, стоит учитывать, что в холодное время года мы в любом случае тратим больше калорий «на обогрев».