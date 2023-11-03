Модель OnlyFans попала в больницу после неудачного эксперимента в спальне

Модель OnlyFans из Великобритании рассказала о самом неловком сексуальном опыте в жизни, после которого она попала в больницу. Историю девушки публикует пишет Daily Mail.

34-летняя Джиджи Чепмен призналась, что неудачный эксперимент в спальне произошел еще в августе. Она вспомнила, что использовала семисантиметровую секс-игрушку, которая случайно застряла в ее анусе. Девушка утверждает, что 40 минут пыталась извлечь предмет самостоятельно, но когда попытки не дали результата, решила поехать в больницу.

«Рентген показал, что секс-игрушка была настолько глубоко, что даже врачи не знали, как ее достать. Они сказали, что безопаснее всего будет провести операцию», — вспоминает Чепмен.

Девушка добавила, что была согласна на любые меры, но в конце концов врачи смогли удалить посторонний предмет без хирургического вмешательства.