Какие перчатки носить этой осенью, чтобы быть в тренде

Суровые холода плохо совместимы с высокой модой. И все же надежда быть не только в тренде, но и в тепле есть.

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Показываем, какие модели перчаток актуальны этой осенью и зимой.

Длинные и даже оперные

Перчатки в этом сезоне стали заметно длиннее. И так называемые оперные перчатки (которые, как правило, выше локтя) окончательно потеряли статус исключительно вечернего аксессуара. В зависимости от материала носить их можно даже с повседневным образом.

Шерстяные

Во всех смыслах обычные шерстяные перчатки едва ли чем-то примечательны, кроме, опять же, длины. Предлагаем вдохновиться подиумом и носить их как часть образа, вне зависимости от того, есть на вас верхняя одежда или нет.

Короткие глянцевые

Золотая середина — что-то из другого сезона. А в этом выбираем или вечернюю длину аксессуара, или полную противоположность — укороченные модели. Их вслед за пальто или модным пуховиком тоже снимать не обязательно.

Акцентные яркие

Классические правила выбора цвета перчаток по образу и подобию сумки и обуви уступают место модным экспериментам. Синие, зеленые, красные — носите, какие нравятся. Но не забывайте, что акцентов не должно быть слишком много.

Трикотажные в тон

Уютный образ на скорую руку собираем из трикотажных платья и перчаток (все еще длинных, не забываем). Главное, попасть в оттенок. Монохромные образы — тренд, даже если перчаток в них нет вовсе.

С расклешенными манжетами

В этом году отличие клеша от классики минимальное: край у таких моделей, как правило, оригинальной формы. Прямой клеш к этому пункту отношения не имеет.

В гармошку