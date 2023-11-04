Какие перчатки носить этой осенью, чтобы быть в тренде: 7 вариантов на выбор
Суровые холода плохо совместимы с высокой модой. И все же надежда быть не только в тренде, но и в тепле есть.
Показываем, какие модели перчаток актуальны этой осенью и зимой.
Длинные и даже оперные
Перчатки в этом сезоне стали заметно длиннее. И так называемые оперные перчатки (которые, как правило, выше локтя) окончательно потеряли статус исключительно вечернего аксессуара. В зависимости от материала носить их можно даже с повседневным образом.
Шерстяные
Во всех смыслах обычные шерстяные перчатки едва ли чем-то примечательны, кроме, опять же, длины. Предлагаем вдохновиться подиумом и носить их как часть образа, вне зависимости от того, есть на вас верхняя одежда или нет.
Короткие глянцевые
Золотая середина — что-то из другого сезона. А в этом выбираем или вечернюю длину аксессуара, или полную противоположность — укороченные модели. Их вслед за пальто или модным пуховиком тоже снимать не обязательно.
Акцентные яркие
Классические правила выбора цвета перчаток по образу и подобию сумки и обуви уступают место модным экспериментам. Синие, зеленые, красные — носите, какие нравятся. Но не забывайте, что акцентов не должно быть слишком много.
Трикотажные в тон
Уютный образ на скорую руку собираем из трикотажных платья и перчаток (все еще длинных, не забываем). Главное, попасть в оттенок. Монохромные образы — тренд, даже если перчаток в них нет вовсе.
С расклешенными манжетами
В этом году отличие клеша от классики минимальное: край у таких моделей, как правило, оригинальной формы. Прямой клеш к этому пункту отношения не имеет.
В гармошку
Никто не скажет, что вы ошиблись с размером. Нравится сборка — смело носите. А некоторые модели будут выигрышно смотреться и с волной, и в прямом состоянии. Отличный выбор для зимней капсулы!