Диетолог назвала лучший осенний овощ для стройности фигуры

Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала об овоще, который отлично подойдет тем, кто находится на диете.

Как рассказала российский медик, в списке самых полезных осенних овощей находится тыква. По словам диетолога, она обладает очень низкой калорийностью. На 100 г тыквы приходится всего лишь 22 ккал, поэтому она отлично подойдет худеющим людям. Об этом пишет издание "Известия".