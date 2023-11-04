Парафиновые ванночки и масла: как российские актрисы ухаживают за собой осенью

4 ноября, в субботу, в мире отмечается День заботы о себе. Это отличный повод отдохнуть и заняться полезными процедурами красоты. «Вечерняя Москва» узнала, как звезды шоу-бизнеса ухаживают за собой в конце осени, когда ветра все сильнее, а температура воздуха все ниже.

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Чтобы волосы блестели

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37-летняя актриса Мирослава Карпович уверена: красота и молодость зависят от состояния здоровья.

Держать себя в тонусе поздней осенью ей помогают витамины. Чтобы узнать, каких элементов не хватает именно вашему организму, актриса советует сдать анализы.

— Еще я обязательно 1–2 раза в неделю делаю питательные маски. Пользуюсь патчами, при этом остатки сыворотки наношу на кожу рук и ног, а поверх — пакетики и носочки, — рассказала Мирослава. — Это уже старая система, проверенная.

Питание и увлажнение, по словам звезды сериала «Папины дочки», важны особенно.

— Осенью маски для волос можно держать дольше, — отмечает Карпович. — Масло, которое нужно наносить на кончики волос, ампулы или сыворотки — хорошее дополнение. Я делаю это раз в неделю.

Чудо-средство

49-летняя актриса Екатерина Волкова, звезда сериала «Воронины», признается, что осенью у нее часто сохнет кожа рук. Но звезда нашла способ с этим бороться.

— Мастер по маникюру посоветовала мне делать парафиновые ванночки — и произошло чудо, — говорит Волкова. — Руки быстро приходят в норму после них. Улучшается подкожная микроциркуляция, парафиновая пленка удерживает в клетках влагу. Я делаю эту процедуру раз в неделю, иногда дома.

В специальной ванночке (можно в эмалированной кастрюльке) развожу полкило парафина. Обработав кожу рук таким скрабом, надеваю на них целлофановый пакет, а сверху — теплые варежки.

Актриса держит руки в тепле около 10 минут, но уточняет: для большего эффекта лучше потратить полчаса.

Пойду попарюсь

38-летняя актриса Татьяна Котова осенью и зимой старается есть больше зелени и овощей зеленого цвета. Она даже делает заготовки — в этом году, например, замораживала лопух.

— Спорт, прогулки на свежем воздухе и танцы тоже укрепляют организм, — говорит Татьяна Котова. — Физическая активность дарит мне хорошее настроение. Еще меня заряжает баня. Отличный способ поднять уровень эндорфинов — раз в неделю посетить парную.

Фильтр, а не филлер

37-летняя актриса и певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, напоминает, что важно пользоваться кремом с SPF-фильтром, чтобы ультрафиолетовые лучи не ухудшили состояние кожи.

— И да, не только летом, но и осенью, зимой, — считает певица. — Это основа основ.

Еще одно правило, которое помогает Глюкозе сохранить кожу молодой и подтянутой, — массаж лица, который стоит выполнять регулярно. Кроме того, важно не только помогать своей коже сиять, но и не вредить ей — не увлекаться ботоксом, филлерами и другими уколами, уверена певица.

— Девочки, руки правильного мастера надолго отсрочат необходимость в инъекциях, — обратилась Глюкоза к своим подписчицам. — Изучите эту тему.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Баланова, врач-косметолог: