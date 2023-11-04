Дерматолог назвал четыре худших ингредиента в шампунях для редеющих волос

Выпадение волос может повергнуть в панику. Если человек заметил на расческе или полу в ванной больше волос, чем обычно, у него появляется желание пойти в магазин и скупить все без исключения сыворотки и шампуни, которые обещают решение этой проблемы.

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Однако не стоит торопиться: если продукт не содержит эффективных ингредиентов, укрепляющих волосы, это будет пустая трата времени и денег. Дерматолог Стивен Д. Шапиро назвал ингредиенты шампуней, которые приводят к ломкости и выпадению волос, сообщает американское издание She Finds.

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Сульфаты

Густая мыльная пена во время мытья волос шампунем образуется благодаря сульфатам в составе. Но этот ингредиент может являться причиной истончения волос и их выпадения, особенно если пряди и так уже сильно поредели.

— Сульфаты — это агрессивные моющие средства, которые обезвоживают кожу головы и прядей. Это приводит к иссушению волос, тусклости, слабости и ломкости, — объяснил дерматолог Шапиро.

Когда сульфаты лишают кожу головы полезных масел, она может начать производить слишком много сала, чтобы компенсировать потерю. Это грозит тем, что волосы станут тонкими и жесткими, а кожа головы — жирной. Если при этом мыть голову чаще, проблема только усугубится. В качестве альтернативы шампуням с сульфатами стоит выбирать увлажняющие варианты. Пусть такой шампунь и не будет сильно пениться, но в долгосрочной перспективе снизит риск ломкости и дольше сохранит локоны чистыми.

При этом Шапиро также предостерег от злоупотребления популярными сухими шампунями.

— Большинство сухих шампуней содержат крахмал и спирт. Эти ингредиенты могут сделать волосы сухими и ломкими. В идеале нужно пользоваться обычным шампунем каждый день или через день. Хитрость в том, чтобы использовать питательный шампунь без сульфатов, который не ослабит волосы, — отметил эксперт.

Парабены

Парабены — это консерванты, которые предотвращают рост бактерий в косметике и средствах по уходу за волосами. Проблема в том, что они потенциально вредны и могут имитировать эстроген. Верное решение — найти шампуни, не содержащие сульфатов и парабенов.

Хлорид натрия

Хлорид натрия или соль при добавлении в шампунь и кондиционер образует более густую пену. Но это также приводит к пересушиванию кожи головы и волос, вызывая раздражение и потенциальное выпадение.

Формальдегид

Формальдегид является известным канцерогеном для человека, который может всасываться через кожу, как показали испытания на животных. Иногда его добавляют в продукты в качестве консерванта. Если в списке ингредиентов шампуня есть «кватерниум-15», не стоит использовать такое средство.