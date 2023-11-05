Как выбрать модную шапку: 4 простых принципа от стилиста

Знаем, референсы с модных показов порой чужды нашим реалиям с холодными зимами со снегом, промозглым ветром, а то и дождем. Но автор телеграм-канала «Стилист для простых смертных» Екатерина Вавдеюк поделилась модными идеями на сезон осень-зима с упором на доступность и практичность.

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«Первая тенденция — шапка в цвет верхней одежды. Вторая тенденция — яркий акцент. То есть шапка яркого цвета или комплект из шапки и шарфа одного яркого цвета», — объясняет она.

Тяготеете к минимализму? Тогда третий совет для вас. Екатерина предлагает носить шапки нейтральных оттенков, к которым причисляет следующие: серый, графит, бежевый, хаки, коричневый, тауп, черный, белый, молочный и аналогичные им.