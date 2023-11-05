Правда ли, что йогурт помогает худеть

Йогурт в целом позиционируется как лёгкий завтрак или полезный перекус. Но при этом многие его разновидности содержат большое количество сахара.

© Ferra.ru

Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, объяснила, может ли йогурт помочь сбросить лишние килограммы.

На самом деле йогурт и правда может быть хорошим дополнением к здоровому питанию или диете, направленной на снижение веса. Но важно при этом знать о следующих его особенностях.

Йогурт содержит пробиотики. Благодаря им вы сможете более эффективно контролировать вес и у вас улучшится пищеварение.

Он богат питательными веществами. Например, кальцием, витаминами группы В, витамином D.

Он универсален. Вы можете добавить в йогурт семена или орехи, чтобы получить больше клетчатки.

Shutterstock

Существует также пять способов, при помощи которых йогурт поможет вам похудеть.

Высокое содержание белка. Известно, что белок отлично насыщает, помогает в наращивании и сохранении мышечной массы.

Низкая калорийность. Поэтому йогурт хорошо подходит худеющим.

Улучшение контроля аппетита. Белки и жиры в йогурте регулируют уровень гормонов голода лептина и грелина.

Улучшение пищеварения. Всё потому, что во многих сортах йогурта есть живые пробиотические культуры.

Помощь в контроле уровня сахара в крови. Это происходит за счёт сочетания белка и жиров в йогурте.