Дерматолог рассказала, без какой сыворотки не обойтись после 40 лет

По мере старения кожа теряет естественную влагу и нуждается в увлажняющих средствах, чтобы сохранить упругость и сияние. Дерматологи Анна Чакон, Элейн Ф. Кунг и Дженел Ким порекомендовали включить в ежедневный уход косметику с ретинолом. Об этом сообщает американское издание She Finds.

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Дерматолог Дженел Ким назвала сыворотку с ретинолом одной из самых важных в борьбе со старением, так как производное витамина А высоко ценится за омолаживающие свойства.

— Вещество сокращает морщины, неровный рельеф кожи, осветляет ее, а также стимулирует выработку коллагена и обновление клеток, — добавила эксперт.

Ретинол также ускоряет отслаивание омертвевших клеток, что приводит к более ровному цвету лица, так как под пигментными пятнами и шрамами от угревой сыпи появляются новые клетки кожи.

Доктор Элейн Ф. Кунг солидарна с коллегой. Она добавила, что длительное применение косметических средств с ретинолом помогает предотвратить и лечить изменение цвета кожи, тонкие линии и морщинки, а также дряблость.

Горошинку средства нужно наносить на кожу лица и шеи дважды в день, равномерно распределить и массировать до полного впитывания.