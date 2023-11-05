Дерматолог рассказала, без какой сыворотки не обойтись после 40 лет

Дерматолог назвала сыворотку для сияния кожи, без которой не обойтись после 40 лет
По мере старения кожа теряет естественную влагу и нуждается в увлажняющих средствах, чтобы сохранить упругость и сияние. Дерматологи Анна Чакон, Элейн Ф. Кунг и Дженел Ким порекомендовали включить в ежедневный уход косметику с ретинолом. Об этом сообщает американское издание She Finds.
Дерматолог Дженел Ким назвала сыворотку с ретинолом одной из самых важных в борьбе со старением, так как производное витамина А высоко ценится за омолаживающие свойства.
— Вещество сокращает морщины, неровный рельеф кожи, осветляет ее, а также стимулирует выработку коллагена и обновление клеток, — добавила эксперт.
Ретинол также ускоряет отслаивание омертвевших клеток, что приводит к более ровному цвету лица, так как под пигментными пятнами и шрамами от угревой сыпи появляются новые клетки кожи.
Доктор Элейн Ф. Кунг солидарна с коллегой. Она добавила, что длительное применение косметических средств с ретинолом помогает предотвратить и лечить изменение цвета кожи, тонкие линии и морщинки, а также дряблость.
Горошинку средства нужно наносить на кожу лица и шеи дважды в день, равномерно распределить и массировать до полного впитывания.
Эксперт по уходу за кожей Ким посоветовала инвестировать в сыворотки, которые нацелены на конкретные проблемы кожи и имеют прочную научную основу, подтверждающую их эффективность.