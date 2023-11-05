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Стилист Субота призвал людей с кожными заболеваниями отказаться от сухих шампуней

Топ-стилист Иван Субота в беседе с "Мослентой. Онлайн" предупредил россиян об опасности сухих шампуней.

Кому могут навредить сухие шампуни
© Газета.Ru

Как объяснил стилист, сухой шампунь не стоит применять более трех дней подряд. Субота объяснил, что оставшиеся частицы средства на голове могут закупоривать поры, что вызовет зуд и раздражение кожи головы. Также специалист посоветовал быть внимательнее с составом сухого шампуня.

"В целом сегодня все сухие шампуни с безопасным составом, они включают сорбенты (тальк, кукурузную или рисовую муку), а также парфюмерные ароматизаторы. Но содержание спирта в составе заставляет задуматься о частоте использования, дабы вдруг не нарушить естественный водный баланс эпидермиса: использовать их на постоянной основе я не рекомендую", - отметил стилист.

Субота предупредил, что сухие шампуни могут быть опасны для людей с непереносимостью глютена - зачастую в составе можно встретить овсяную или пшеничную муку. Также стилист призвал отказаться от сухих шампуней людям с кожными заболеваниями, сухостью и зудом кожи головы.

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