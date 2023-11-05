Кому могут навредить сухие шампуни

"В целом сегодня все сухие шампуни с безопасным составом, они включают сорбенты (тальк, кукурузную или рисовую муку), а также парфюмерные ароматизаторы. Но содержание спирта в составе заставляет задуматься о частоте использования, дабы вдруг не нарушить естественный водный баланс эпидермиса: использовать их на постоянной основе я не рекомендую", - отметил стилист.