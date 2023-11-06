Что подарить маме на Новый год — 2024? Оригинальные идеи подарков от родных

На Новый год принято дарить близким и родным людям подарки. Это не обязательно должно быть что-то дорогое и роскошное — главное, чтобы подарок помогал выразить любовь и внимание к человеку. Иногда поиск идеального подарка может стать по-настоящему сложной задачей — при выборе презента нужно учитывать и интересы близкого человека, и собственный бюджет.

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Главное, о чем стоит помнить при выборе новогоднего подарка для мамы — ее интересы. Порадовать маму сможет что-то подобранное специально для нее — билет в кино на фильм, который она давно хотела посмотреть, или красивая подвеска с именной гравировкой. «Лента.ру» публикует идеи разнообразных подарков на Новый год, которые действительно порадуют мам.

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Тематические подарки на Новый год

Маму могут порадовать новогодние подарки, которые связаны непосредственно с праздником. Это может быть как новогодний элемент декора или украшение на елку, так и, например, праздничный десерт, приготовленный специально для нее.

Елочные игрушки

Украшения на елку могут стать отличным подарком на Новый год — и не только для мамы. В качестве презента можно выбрать как классические шары и мишуру, так и более оригинальные игрушки.

Чтобы порадовать маму, можно найти в интернете и купить украшения, которые висели на елке в ее детстве — это поможет родителю окунуться в приятные воспоминания. Изучите старые семейные фотографии или поговорите с другими родственниками, чтобы максимально точно воссоздать игрушки того времени.

Отличная идея новогоднего подарка для мамы — елочные шары с совместными семейными фотографиями. Такие игрушки обычно делают на заказ, поэтому подарок стоит начать готовить заранее

Помимо этого, можно подарить маме елочные игрушки с животным-символом Нового года по восточному календарю — в 2024 году это будет Зеленый Деревянный Дракон. Также можно самостоятельно расписать елочные шары или даже сделать новогодние игрушки своими руками: из цветной бумаги, соленого теста, ткани или пряжи.

Элементы новогоднего декора

Еще один вариант новогоднего подарка для мамы — украшения для дома, которые помогут создать в квартире праздничную атмосферу.

Какие элементы декора подарить маме на Новый год:

электрические гирлянды с теплым светом;

снежный шар с подсветкой;

блестящие подушки;

хвойный венок (натуральный или искусственный);

набор свечей;

оригинальные подсвечники;

фигурки с неоновой подсветкой.

Также в качестве подарка подойдут посуда с новогодним дизайном и другие элементы декора для праздничного стола — красивая скатерть, забавные чашки с рисунками или оригинальные бокалы для шампанского.

Если ваша мама любит ухаживать за комнатными растениями, ей можно подарить цветочный горшок в цветах Нового года. Чтобы сделать подарок уникальным, горшок можно создать самостоятельно на специальном мастер-классе по лепке

Сладкий подарок

Подарок, который точно порадует маму в Новый год — интересный десерт, приготовленный своими руками. Он может стать отличным дополнением к праздничному застолью. Например, можно испечь имбирное печенье. Это простой и вкусный десерт, который обычно украшают тематическим декором: рисуют снежинки, елки, снеговиков, домики с заснеженной крышей, варежки и так далее.

Простой рецепт имбирного печенья для мамы

Ингредиенты для имбирного печенья:

мука — 1,5 стакана;

яйцо — 1 штука;

сахар — 1 стакан;

сливочное масло — 100 граммов;

сушеный имбирь (молотый) — 2 чайные ложки;

корица (молотая) — 1 чайная ложка;

гвоздика (молотая) — 0,5 чайной ложки;

кардамон (молотый) — 1 чайная ложка;

жидкий мед — 4 чайные ложки;

растительное масло (для противня);

айсинг — сахарно-белковая смесь для декора (по желанию).

Как приготовить имбирное печенье

В большой емкости смешайте муку, разрыхлитель, молотый имбирь и другие специи. В другой емкости смешайте размягченное сливочное масло и сахар, используйте миксер. Добавьте в емкость с маслом и сахаром яйцо и мед, взбейте с помощью миксера до образования однородной массы. Всыпьте смесь муки и специй, хорошо перемешайте. Обратите внимание, что тесто должно приобрести насыщенный коричневый оттенок. Вымесите тесто руками. Готовое тесто отправьте в холодильник на 1,5-2 часа — в холоде оно затвердеет, и его будет удобно раскатывать. Охлажденное тесто раскатайте скалкой (толщина теста должна составлять около сантиметра). Используйте фигурные формочки, чтобы вырезать печенья. Смажьте противень растительным маслом, переложите на него фигурки из теста и отправьте печенье в духовку. Выпекайте печенье 7-10 минут при температуре 180 градусов. Готовые печенья должны приобрести золотистый или слегка коричневый цвет. После того, как имбирные печенья остынут, их можно дополнительно украсить — используйте айсинг, чтобы создать оригинальный новогодний декор.

Подарки для дома

Новый год — домашний праздник, который у многих людей ассоциируется с застольем в семейном кругу. Поэтому маму на Новый год можно порадовать полезными или просто уютными вещами для дома.

Домашняя одежда

На Новый год принято дарить милые подарки, которые помогут создать в доме уютную атмосферу. Чтобы сделать маме приятное, можно подарить ей качественную домашнюю одежду: теплую пижаму или мягкий банный халат. Еще одним полезным подарком станут домашние тапочки.

На Новый год можно подарить маме теплые носки с веселым рисунком — этот подарок не только согреет холодной зимой, но и станет символом заботы

Если бюджет позволяет, можно купить в подарок и вещи для зимних прогулок. Вязаные шапка, шарф, красивые варежки или удобный горнолыжный костюм также станут отличным презентом в этот праздник.

Вещи для дома

Порадовать маму в Новый год можно с помощью подарков, которые сделают ее дом более уютным. Подарок может быть как декоративным, так и практичным — главное, чтобы в мамином доме для него нашлось подходящее место.

Хорошей идеей для подарка станет комплект постельного белья. Также можно подарить маме теплый плед или чайную пару в красивом дизайне.

Необычным и приятным подарком станет комнатное растение — перед тем, как преподносить такой подарок, аккуратно узнайте, нет ли у мамы аллергии на какой-то конкретный вид цветов.

Одним из символов Рождества и Нового года считается цветок пуансеттия или рождественская звезда: он довольно прихотливый, но очень яркий

Еще одна идея подарка — картина по номерам. Такой презент понравится творческим мамам, а готовая картина станет интересным украшением интерьера.

Книги

Правильно подобранная книга может стать идеальным презентом для близкого человека. Если мама любит готовить, можно подарить ей сборник необычных рецептов. А если ей нравится культура определенной страны или, например, конкретный жанр искусства, то можно преподнести ей иллюстрированное издание об этом.

Какие книги подарить маме на Новый год?

«У тебя все получится, дорогая моя» (Аньес Мартен-Люган); «Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок"» (Фэнни Флэгг); «Тревожные люди» (Фредрик Бакман); «Везде как дома» (Линн Мартин); «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни» (Мэй Маск).

При выборе подарка-книги старайтесь не забывать о маминых увлечениях. Например, не стоит дарить книгу о путешествиях человеку, который любит проводить свободное время дома — такой презент рискует остаться неиспользованным.

Полезные подарки

Отличный подарок на Новый год — тот, который захочется использовать каждый день и после праздника. Он не только будет напоминать о заботе родных, но и действительно облегчит родителям работу по дому.

Бытовая техника

умные весы; робот-пылесос; кофемашина; робот-мойщик окон; увлажнитель воздуха; умная розетка.

В качестве новогоднего презента можно выбрать и другие технологичные подарки — электронную книгу, планшет или автоматический штопор.

Подарки для здоровья и красоты

Отличным подарком на Новый год для мамы станет поход в салон красоты или на массаж — там она сможет отдохнуть от повседневной суеты и расслабиться.

Подарите маме сертификат в магазин косметики или в спа-салон — так она сама сможет выбрать для себя идеальный подарок

Еще один вариант полезного для здоровья подарка — полный медицинский чекап. Сертификат на профессиональный медицинский осмотр — полезный и нужный презент, который люди не часто готовы подарить сами себе.

Кухонная утварь

Если мама любит готовить, отличным подарком для нее станет что-то, связанное с кулинарией. Это может быть, например, большая книга рецептов (чтобы сделать подарок тематическим, можно выбрать специальное издание с новогодними рецептами).

Еще один вариант презента — красивый набор посуды, который мама сможет использовать для сервировки новогоднего стола. Также можно подарить вещи, которые пригодятся на любой кухне: сковородки, кастрюли или салатники.