Все это время вы мылись в душе неправильно: дерматолог назвал причину образования прыщей

Оставлять кондиционер на последний этап ухода в душе может показаться разумным. Пока мы моем тело и проводим другие процедуры, волосы напитываются увлажняющими компонентами. Однако дерматолог советует отказаться от вредной привычки. Это провоцирует возникновение прыщей на спине и груди.

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Наносить кондиционер, а затем смывать его как последний этап принятия душа приводит к проблемам и вызывает акне. Эти средства обычно имеют густую текстуру. Их трудно полностью удалить только водой.