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Все это время вы мылись в душе неправильно: дерматолог назвал причину образования прыщей

Оставлять кондиционер на последний этап ухода в душе может показаться разумным. Пока мы моем тело и проводим другие процедуры, волосы напитываются увлажняющими компонентами. Однако дерматолог советует отказаться от вредной привычки. Это провоцирует возникновение прыщей на спине и груди.

Все это время вы мылись в душе неправильно: дерматолог назвал причину образования прыщей
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Наносить кондиционер, а затем смывать его как последний этап принятия душа приводит к проблемам и вызывает акне. Эти средства обычно имеют густую текстуру. Их трудно полностью удалить только водой.

Кондиционер, стекая по коже спины и груди, забивает поры, если его не смыть тщательно. Специалист рекомендует сначала провести уход за волосами, а затем приступить к телу. При необходимости можно использовать продукты с компонентами, предотвращающими появление акне.

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