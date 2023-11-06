Косметолог дала советы по увлажнению кожи в зимний период

В осенне-зимний период, когда в квартирах включают отопление, актуален усиленный уход за кожей. Несколькими советами относительно того, как сохранить красоту в зимний период, с изданием «Дни.ру» поделилась косметолог Ксения Вебер.

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Говоря о коже, она подчеркнула, что ключевой шаг в зимнем уходе - тонизирование. Тоники дополнительно и более тщательно, нежели средства для умывания, убирают загрязнения с кожи, а также подготавливают эпидермис к увлажнению и существенно повышает его эффективность. При этом следует избегать продукции с содержанием спиртов, которые сушат кожу. Лучше обратиться к средствам с экстрактами растений, гиалуроновой кислотой и витаминами.

Для увлажнения сухой кожи Вебер посоветовала применять плотные и густые окклюзионные крема, содержащие глицерин или гиалуроновую кислоту, которые удерживают молекулы воды в клетках. Однако есть нюанс: наносить такие средства необходимо не менее чем за час до выхода на улицу, иначе высок риск появления микротравм на коже из-за замерзания влаги.

Эксперт отметила, что обладательницам нормальной и жирной кожи такие средства лучше не применять на постоянной основе, так как они нарушают процессы выработки кожей собственных липидов и естественного отшелушивания. В этом случае лучше подойдет питательная маска, которую достаточно будет нанести один раз за неделю.