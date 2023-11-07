Главную опасность сухого шампуня назвал стилист

Нередко при отсутствии возможности помыть голову выручает сухой шампунь. Это экспресс-средство экономит много времени на просушку волос. Но, как выяснилось, в составе сухих шампуней есть опасное вещество, рассказал стилист, чемпион России и Европы по визажу Иван Субота.

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На сегодняшний день, по словам специалиста, большинство шампуней имеют безопасный состав. В них входят сорбенты (тальк, кукурузная или рисовая мука), а также парфюмерные ароматизаторы.

В состав сухого шампуня входит также спирт. Именно из-за него не рекомендуется использовать часто, так как это может нарушить водный баланс кажи головы, отметил стилист в беседе с «Мослентой».

Помимо этого, если использовать такой шампунь более трех дней подряд, то его частички могут привести к закупориванию пор, зуду, воспалению и даже к выпадению волос.