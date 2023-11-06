Стилист Александр Рогов посоветовал носить юбки из денима
Российский стилист и блогер Александр Рогов назвал самую трендовую юбку сезона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Эксперт посоветовал носить юбки из денима разной длины. Сочетать их можно со свитерами, кардиганами и блузами.
"Совет дня — юбки из денима не теряют своей актуальности и в этом сезоне! Выбирайте миди или макси, прямую или расклешенную! И будьте собой!" — написал Рогов.
Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками. Еще одним модным трендом осени 2023 года стилист считает серые кардиганы.
Носить их он предложил с джинсами, юбками и короткими шерстяными шортами. Незадолго до этого Рогов заявил, что вне зависимости от сезонных трендов вечной беспроигрышной классикой остаются черный и белый цвета.
"Какие бы цвета ни становились главными в сезоне, черный и белый всегда будут фаворитами у модников! Ловите фотодоказательства с Paris Fashion Week", — написал Рогов.