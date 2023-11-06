Названы самые эффективные упражнения для женщин в спортивном зале

Тренер и диетолог Мария Волынкина назвала самые эффективные упражнения для женщин в спортивном зале. Ее слова приводит NEWS.ru.

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Волынкина заявила, что женщинам нужно выполнять приседания с гантелями и без, выпады с гантелями или со штангой, а также становую тягу, которая делает упругими ягодицы. Также она обратила внимание на то, что упражнения «лодочка» и «супермен» укрепляют мышцы спины.

Для трицепса подойдут отжимания от брусьев, подъемы мяча или гантелей над головой. Для идеального пресса тренер рекомендовала делать скручивания, в том числе боковые, упражнение «велосипед», прямую или боковую планку.