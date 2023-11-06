Эксперт Опарин посоветовал принимать ванну с эфирными маслами 20–30 минут

Этого времени хватит, чтобы расслабиться или наоборот зарядиться бодростью, улучшить сон и даже укрепить иммунитет.

© Секрет Фирмы

Важно только правильно подобрать ароматерапию, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.

Видео дня

Эфирное масло для расслабления

Лаванда

Лаванда известна своими успокаивающими свойствами: она помогает при стрессе и тревожности, а также снижает уровень агрессии и негативных эмоций. Ванна с таким маслом поможет расслабить центральную нервную систему и придаст ощущение спокойствия перед сном.

Сколько: 4–5 капель.

Цитрусовые: апельсин, лимон, грейпфрут

Цитрусовые обладают ярким и свежим ароматом, который стимулирует выработку «гормона счастья» серотонина. После такой ванны у вас моментально поднимется настроение, а усталость уйдёт. Ароматы полезны для борьбы со стрессом и депрессией.

Сколько: 8–10 капель.

Ароматерапия от усталости и для иммунитета

Эвкалипт

Масло эвкалипта помогает снять физическое напряжение и стимулирует иммунную систему. А ещё эвкалипт — это природный антисептик. Его часто используют при простуде. Так что тёплая ванная с ароматом эвкалипта — самое то в сезон простуд.

Сколько: 5–7 капель.

Розмарин

Такая ванна особенно полезна перед рабочим или учебным днём. Всё благодаря аромату розмарина, который бодрит, снимает усталость и улучшает настроение. А ещё он стимулирует умственную активность, улучшает память и концентрацию.

Сколько: 3–5 капель.

Какие запахи подойдут для сна

Шалфей и мелисса

Эти ароматы помогут погрузиться в глубокий и здоровый сон.

Сколько: по 3 капли.

Сандаловое дерево

Масло сандалового дерева помогает снять стресс и улучшить качество сна, рассказал Опарин изданию «Доктор Питер».

Сколько: 2–3 капли.

Эфирное масло для омоложения