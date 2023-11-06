Эксперт Опарин посоветовал принимать ванну с эфирными маслами 20–30 минут
Этого времени хватит, чтобы расслабиться или наоборот зарядиться бодростью, улучшить сон и даже укрепить иммунитет.
Важно только правильно подобрать ароматерапию, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.
Эфирное масло для расслабления
Лаванда
Лаванда известна своими успокаивающими свойствами: она помогает при стрессе и тревожности, а также снижает уровень агрессии и негативных эмоций. Ванна с таким маслом поможет расслабить центральную нервную систему и придаст ощущение спокойствия перед сном.
Сколько: 4–5 капель.
Цитрусовые: апельсин, лимон, грейпфрут
Цитрусовые обладают ярким и свежим ароматом, который стимулирует выработку «гормона счастья» серотонина. После такой ванны у вас моментально поднимется настроение, а усталость уйдёт. Ароматы полезны для борьбы со стрессом и депрессией.
Сколько: 8–10 капель.
Ароматерапия от усталости и для иммунитета
Эвкалипт
Масло эвкалипта помогает снять физическое напряжение и стимулирует иммунную систему. А ещё эвкалипт — это природный антисептик. Его часто используют при простуде. Так что тёплая ванная с ароматом эвкалипта — самое то в сезон простуд.
Сколько: 5–7 капель.
Розмарин
Такая ванна особенно полезна перед рабочим или учебным днём. Всё благодаря аромату розмарина, который бодрит, снимает усталость и улучшает настроение. А ещё он стимулирует умственную активность, улучшает память и концентрацию.
Сколько: 3–5 капель.
Какие запахи подойдут для сна
Шалфей и мелисса
Эти ароматы помогут погрузиться в глубокий и здоровый сон.
Сколько: по 3 капли.
Сандаловое дерево
Масло сандалового дерева помогает снять стресс и улучшить качество сна, рассказал Опарин изданию «Доктор Питер».
Сколько: 2–3 капли.
Эфирное масло для омоложения
Каждое эфирное масло обладает своими специфическими свойствами, рассказывала врач аллерголог-иммунолог Елена Парецкая. Есть даже те, которые влияют не только на наше внутреннее состояние, но и на внешность. Одно из них — масло шалфея. Его часто используют для оздоровления кожи. Кроме того, оно помогает при проблемах со зрением и болезнях щитовидной железы. А если к маслу шалфея добавить майоран и лаванду, получится прекрасная ароматерапия при спазмах во время месячных у женщин, добавила врач.