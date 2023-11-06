Мануальный терапевт Крутов: нельзя носить носки не по размеру

Зимой важно одеваться по погоде: нужно и не замерзнуть, и не вспотеть, но главное держать в тепле ноги. За это у нас обычно отвечает качественная обувь, но оказалось, что выбор носков — задание тоже со звёздочкой.

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Рассказываем, какие ошибки лучше не допускать при их выборе, чтобы себе не навредить. Ошибки при выборе носков Особая задача на носки возлагается именно зимой, ведь в это время года им приходится и отводить влагу, и греть, и обеспечивать комфорт. Самые частые ошибки при выборе этого элемента гардероба назвали эксперты Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии».

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Ошибка № 1. Покупать тесные

Если носки будут слишком плотно сидеть на ноге, то есть вероятность заработать вросший ноготь, отёки и нарушить кровообращение в этой области. Последнее особенно опасно для людей с варикозом и пожилых. Сочетание плотного носка и неудачного расположения шва может только усилить дискомфорт, отметил мануальный терапевт Григорий Крутов. Конечно, этой критике не подлежит компрессионное бельё, оно оказывает правильную поддержку сосудам и не допускает застоя крови и лимфы.

Ошибка № 2. Надевать слишком большие носки

Вредны, как оказалось, не только тесные носки, но и слишком большие. Такие могут сморщиться и привести к мозолям. А те, в свою очередь, к инфекциями. Плюс в больших носках нога будет постоянно скользить и ёрзать в ботинке. Зимой такая прогулка может легко закончиться падением. При синдроме диабетической стопы (осложнение сахарного диабета) такие носки — вообще опасная история. Даже маленькие травмы могут обернуться серьёзными последствиями. Носки с аппликациями тоже могут травмировать кожу, заметила исполнительный директор ассоциации «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

Ошибка № 3. Носить синтетические носки

В таких носках нога может потеть и греться, а значит, микробам там тоже понравится. Но даже если вы не подхватите микоз (паразитический грибкок), то синтетика всё равно может вызвать аллергию и раздражение на коже.

Ошибка № 4. Носить хлопчатобумажные носки

На зиму такие тоже не годятся. Они совсем не отводят влагу, а значит, если нога вспотеет, то ноги в таких носках могут замерзнуть.

Ошибка № 5. Термоноски на каждый день

Термоноски и тёплые носки — это разные вещи, отметили эксперты. Задача первых — греть, а сохранять тепло. Именно поэтому наличие шерсти мериноса в них — рекламный ход. Термоэффект дают именно синтетические носки. Но ходить в таких целый день — точно не вариант. Так что термоноски лучше надевать на время холодной прогулки, а не для носки на каждый день.

Ошибка № 6. Надевать две пары, чтоб теплее было

Такой способ согреть ноги в зимнюю погоду тоже не лучший. Всё потому, что в нескольких парах ноге, скорее всего, будет тесно в ботинке. Плюс нога окажется сильно сжатой, а значит, кровообращение нарушится. То есть можно только отморозить себе ноги, а не согреть.

Какие носки выбрать