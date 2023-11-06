Мануальный терапевт Крутов: нельзя носить носки не по размеру
Зимой важно одеваться по погоде: нужно и не замерзнуть, и не вспотеть, но главное держать в тепле ноги. За это у нас обычно отвечает качественная обувь, но оказалось, что выбор носков — задание тоже со звёздочкой.
Рассказываем, какие ошибки лучше не допускать при их выборе, чтобы себе не навредить. Ошибки при выборе носков Особая задача на носки возлагается именно зимой, ведь в это время года им приходится и отводить влагу, и греть, и обеспечивать комфорт. Самые частые ошибки при выборе этого элемента гардероба назвали эксперты Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии».
Ошибка № 1. Покупать тесные
Если носки будут слишком плотно сидеть на ноге, то есть вероятность заработать вросший ноготь, отёки и нарушить кровообращение в этой области. Последнее особенно опасно для людей с варикозом и пожилых. Сочетание плотного носка и неудачного расположения шва может только усилить дискомфорт, отметил мануальный терапевт Григорий Крутов. Конечно, этой критике не подлежит компрессионное бельё, оно оказывает правильную поддержку сосудам и не допускает застоя крови и лимфы.
Ошибка № 2. Надевать слишком большие носки
Вредны, как оказалось, не только тесные носки, но и слишком большие. Такие могут сморщиться и привести к мозолям. А те, в свою очередь, к инфекциями. Плюс в больших носках нога будет постоянно скользить и ёрзать в ботинке. Зимой такая прогулка может легко закончиться падением. При синдроме диабетической стопы (осложнение сахарного диабета) такие носки — вообще опасная история. Даже маленькие травмы могут обернуться серьёзными последствиями. Носки с аппликациями тоже могут травмировать кожу, заметила исполнительный директор ассоциации «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.
Ошибка № 3. Носить синтетические носки
В таких носках нога может потеть и греться, а значит, микробам там тоже понравится. Но даже если вы не подхватите микоз (паразитический грибкок), то синтетика всё равно может вызвать аллергию и раздражение на коже.
Ошибка № 4. Носить хлопчатобумажные носки
На зиму такие тоже не годятся. Они совсем не отводят влагу, а значит, если нога вспотеет, то ноги в таких носках могут замерзнуть.
Ошибка № 5. Термоноски на каждый день
Термоноски и тёплые носки — это разные вещи, отметили эксперты. Задача первых — греть, а сохранять тепло. Именно поэтому наличие шерсти мериноса в них — рекламный ход. Термоэффект дают именно синтетические носки. Но ходить в таких целый день — точно не вариант. Так что термоноски лучше надевать на время холодной прогулки, а не для носки на каждый день.
Ошибка № 6. Надевать две пары, чтоб теплее было
Такой способ согреть ноги в зимнюю погоду тоже не лучший. Всё потому, что в нескольких парах ноге, скорее всего, будет тесно в ботинке. Плюс нога окажется сильно сжатой, а значит, кровообращение нарушится. То есть можно только отморозить себе ноги, а не согреть.
Какие носки выбрать
Специалисты рекомендуют приобрести для зимы тонкие шерстяные и кашемировые носки. Натуральная ткань и согреет, и не создаст парникового эффекта. Как выбрать пуховик на зиму Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что дольше всего носятся пуховики с гусиным пухом. Они тёплые и прослужат до 20 лет. В свою очередь, курточка на утином пухе тоже согреет зимой, но будет делать это максимум лет пять. Синтетические пуховики также неплохо согреют. Но срок службы у них зависит от наполнителя. Например, тинсулейт и холофайбер прослужат дольше всего. А вот на синтепоне всего 2–3 года. Что ещё учесть при выборе — рассказали тут