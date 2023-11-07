Эндокринолог Зухра Павлова назвала ошибку, которую люди часто совершают в попытках похудеть. По словам врача, ошибка связана с потреблением белка.

Если человек садится на овощную диету, он испытывает дефицит белка в рационе. Чувство голода не уходит, и хочется есть еще больше. Павлова отмечает, что есть только зеленый салат неразумно.

"Белок нужно есть в каждый прием пищи, минимум три раза в день. Суточная норма — один грамм белка на кг веса. Западные специалисты рекомендуют соблюдать в рационе следующие пропорции: 30% белка, 30% жира, 40% углеводов. Сама я питаюсь именно так", — говорит доктор.

Павлова утверждает, что белок принимает участие в образовании новых клеток, синтезе гормонов, иммунологических процессах, он борется с отеками и признаками старения. Без протеина кожа стареет, теряет эластичность, при активном похудении она может даже обвиснуть.

Белок лучше получать из красного мяса, творога, вареных яиц, рыбы, мяса птицы, сои. Эндокринолог отмечает, что слишком часто красное мясо есть не стоит, достаточно ограничиться тремя приемами такой пищи в неделю. А комбинировать животные и растительные белки даже полезно — это способствует синтезу независимых аминокислот.